Алкотестер Inspector AT750
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Мундштук в комплекте
да
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
15
Диапазон измерений, промилле
0 - 1.12
Индикация
визуальная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 195712
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Мундштук в комплекте
да
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
15
Диапазон измерений, промилле
0 - 1.12
Индикация
визуальная
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
150
Описание товара Алкотестер Inspector AT750
Inspector AT750 Тип сенсора -Электрохимический Диапазон измерений 0.00 ~ 2.50 мг/л Точность показаний ±0.025 мг/л Дисплей 4-хразрядный Готовность сенсора 10 ~ 15 сек. Тестирование 3 ~ 10 сек. Память 10 тестов Размеры 108 мм x 47 мм x 17 мм Вес 61 г, (85 г с батарейками) Элементы питания 2 х 1.5V “AAA” алкалиновые батарейки Рабочая температура 5° ~ 40° Температура хранения 0° ~ 40° Калибровка 12 мес. / 500 тестов Гарантия 12 мес.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Мундштук в комплекте
да
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
15
Диапазон измерений, промилле
0 - 1.12
Индикация
визуальная
Inspector AT750 Тип сенсора -Электрохимический Диапазон измерений 0.00 ~ 2.50 мг/л Точность показаний ±0.025 мг/л Дисплей 4-хразрядный Готовность сенсора 10 ~ 15 сек. Тестирование 3 ~ 10 сек. Память 10 тестов Размеры 108 мм x 47 мм x 17 мм Вес 61 г, (85 г с батарейками) Элементы питания 2 х 1.5V “AAA” алкалиновые батарейки Рабочая температура 5° ~ 40° Температура хранения 0° ~ 40° Калибровка 12 мес. / 500 тестов Гарантия 12 мес.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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