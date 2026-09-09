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Фритюрница Kitfort КТ-2024 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фритюрница Kitfort КТ-2024

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Фритюрница Kitfort КТ-2024 - фото 1
Фритюрница Kitfort КТ-2024 - фото 2
Фритюрница Kitfort КТ-2024 - фото 3
Фритюрница Kitfort КТ-2024 - фото 4
Фритюрница Kitfort КТ-2024 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фритюрницы
  • Фритюрница Kitfort КТ-2024 - фото 1
  • Фритюрница Kitfort КТ-2024 - фото 2
  • Фритюрница Kitfort КТ-2024 - фото 3
  • Фритюрница Kitfort КТ-2024 - фото 4
  • Фритюрница Kitfort КТ-2024 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 193744
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Фритюрницы
Потребляемая мощность, кВт
1.6
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
1600
Управление
механическое
Количество емкостей
1
Максимальная рабочая температура
190
Установка
Да
Объем емкости
2.3
Габаритные размеры, см
40.6х30.5х22.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х32х26
Вес, кг.
3.35

Описание товара Фритюрница Kitfort КТ-2024

Фритюрница KITFORT КТ-2024 серебристого цвета может использоваться в домашних условиях и на предприятиях общепита. Модель позволяет за раз использовать 2.5 л масла для приготовления пищи. Корпус устройства изготовлен из пластика, а нагревательный элемент принадлежит закрытому типу. Сочетание этих факторов отвечает за безопасность эксплуатации модели. Мощность устройства составляет 1600 Вт и позволяет готовить быстро. Температура регулируется плавно в диапазоне от 150 до 190°. Смотровое окно позволяет следить за приготовлением, не открывая крышку. Нескользящие ножки препятствуют передвижению фритюрницы KITFORT КТ-2024 по столу. Чаша фритюрницы несъемная.

Отзывы о товаре Фритюрница Kitfort КТ-2024




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Фритюрницы
Потребляемая мощность, кВт
1.6
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
1600
Управление
механическое
Количество емкостей
1
Максимальная рабочая температура
190
Установка
Да
Объем емкости
2.3
Габаритные размеры, см
40.6х30.5х22.8 см
Страна производитель
Китай
Описание
Фритюрница KITFORT КТ-2024 серебристого цвета может использоваться в домашних условиях и на предприятиях общепита. Модель позволяет за раз использовать 2.5 л масла для приготовления пищи. Корпус устройства изготовлен из пластика, а нагревательный элемент принадлежит закрытому типу. Сочетание этих факторов отвечает за безопасность эксплуатации модели. Мощность устройства составляет 1600 Вт и позволяет готовить быстро. Температура регулируется плавно в диапазоне от 150 до 190°. Смотровое окно позволяет следить за приготовлением, не открывая крышку. Нескользящие ножки препятствуют передвижению фритюрницы KITFORT КТ-2024 по столу. Чаша фритюрницы несъемная.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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