Телескоп Levenhuk Skyline Travel Sun 70
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
200x
Фокусное расстояние объектива
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 190937
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
200x
Фокусное расстояние объектива
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х34х16
Вес, кг.
2.7
Описание товара Телескоп Levenhuk Skyline Travel Sun 70
Телескоп Levenhuk Skyline Travel Sun 70 – компактный рефрактор для прогулок и путешествий. Длина его трубы составляет всего 40 см при апертуре 70 мм. В комплект входит удобный фирменный рюкзак, в него легко поместятся телескоп, монтировка, тренога и все необходимые аксессуары. Оптический прибор подойдет для наблюдения планет и спутников, а также деталей ландшафта и архитектуры. В идеальных условиях в него можно рассмотреть большинство объектов из каталога Мессье (без деталей), щель Кассини, кольца Сатурна и Большое Красное Пятно на Юпитере.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
200x
Фокусное расстояние объектива
400
Страна производитель
Китай
Телескоп Levenhuk Skyline Travel Sun 70 – компактный рефрактор для прогулок и путешествий. Длина его трубы составляет всего 40 см при апертуре 70 мм. В комплект входит удобный фирменный рюкзак, в него легко поместятся телескоп, монтировка, тренога и все необходимые аксессуары. Оптический прибор подойдет для наблюдения планет и спутников, а также деталей ландшафта и архитектуры. В идеальных условиях в него можно рассмотреть большинство объектов из каталога Мессье (без деталей), щель Кассини, кольца Сатурна и Большое Красное Пятно на Юпитере.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Levenhuk Skyline Travel Sun 70 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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