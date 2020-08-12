Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1909
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189431
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
48х45х38
Вес, кг.
10
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1909
Электрическая сушилка Kitfort KT-1909 предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, корнеплодов, трав и зелени, а также мяса и рыбы, хлеба. С помощью специального поддона для жидкости можно готовить пастилу. Сушилка имеет в комплекте 9 пластиковых поддонов, 9 поддонов с бортиками для пастилы и 9 сеток.
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Электрическая сушилка Kitfort KT-1909 предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, корнеплодов, трав и зелени, а также мяса и рыбы, хлеба. С помощью специального поддона для жидкости можно готовить пастилу. Сушилка имеет в комплекте 9 пластиковых поддонов, 9 поддонов с бортиками для пастилы и 9 сеток.
Достоинства:
Отличный дизайн, пластик ничем не пахнет, качественный. Горизонтальный обдув, начала пользоваться, очень вместительная, не шумная. Здорово, что есть лотки и для мелких ягод, и для пастилы. Начала с сушки яблок, получается очень вкусно!!!!
Недостатки:
Пока не нашла
Комментарий:
Рекомендую данную сушилку.
Достоинства:
Не могу не оставить отзыв. Уже пользуюсь 3 месяца, но просто ни дня простоя. Насушила уже вишни, черешни, клубники. А пастила какая вкуснючая. И зелень сушу и реган. Еще в планах помидоры и болгарский перец. Ну вообщем не знаю как я жила раньше без неё!!! Но готовьтесь, если вы её купите, это затягивает!!!!
Недостатки:
Нет
Достоинства:
- очень вместительная
- не шумная
- отличное качество пластика
- удобные поддоны для пастилы
- простота в использовании
- равномерная сушка
- приемлимая цена
- очень вкусный и качественный конечный продукт получается в итоге
Недостатки:
- отсутствие каких либо рецептов
Комментарий:
Очень долго выбирала себе дегидратор. Остановилась на этой модели. Сейчас сезон и найти её стало очень непростой задачей. Перепробовала много продуктов в этой сушилке. Очень довольна. В основном пользуюсь только для приготовления пастилы- она получается изумительная. Чипсы из мяса тоже обрадовали. Непонятно почему нет нигде рецептов. В инструкции указан некий список того, что можно сушить, на все продукты одна темп и время сушки с большим разбегом. Очень однообразно и кратко. Хотелось бы, чтобы для дегидратора в этой ценовой категории- эту информацию указывал производитель, а не искать самостоятельно в интернете, либо методом проб и ошибок.
В целом покупкой довольна, с удовольствием попробую другой товар этого производителя.
Достоинства:
Работает бесшумно, вместительная. Запаса пластмассы не было.
Недостатки:
Пока не заметила
Комментарий:
Когда открыли сушилку был небольшой запах пластмассы. Проветрили, все помыла как написано в инструкции.
Достоинства:
Вместительная, за 6 часов большая порция яблок сушеных готова. Дополнительные поддоны и сетки в комплекте.
Недостатки:
Ну не недостатки, но конструкция примитивная. Но главное же результат. Я довольна!
Комментарий:
Дверца открывается (выдвигается) наверх.
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1909 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1909
Достоинства:
Отличный дизайн, пластик ничем не пахнет, качественный. Горизонтальный обдув, начала пользоваться, очень вместительная, не шумная. Здорово, что есть лотки и для мелких ягод, и для пастилы. Начала с сушки яблок, получается очень вкусно!!!!
Недостатки:
Пока не нашла
Комментарий:
Рекомендую данную сушилку.
Достоинства:
Не могу не оставить отзыв. Уже пользуюсь 3 месяца, но просто ни дня простоя. Насушила уже вишни, черешни, клубники. А пастила какая вкуснючая. И зелень сушу и реган. Еще в планах помидоры и болгарский перец. Ну вообщем не знаю как я жила раньше без неё!!! Но готовьтесь, если вы её купите, это затягивает!!!!
Недостатки:
Нет
Достоинства:
- очень вместительная
- не шумная
- отличное качество пластика
- удобные поддоны для пастилы
- простота в использовании
- равномерная сушка
- приемлимая цена
- очень вкусный и качественный конечный продукт получается в итоге
Недостатки:
- отсутствие каких либо рецептов
Комментарий:
Очень долго выбирала себе дегидратор. Остановилась на этой модели. Сейчас сезон и найти её стало очень непростой задачей. Перепробовала много продуктов в этой сушилке. Очень довольна. В основном пользуюсь только для приготовления пастилы- она получается изумительная. Чипсы из мяса тоже обрадовали. Непонятно почему нет нигде рецептов. В инструкции указан некий список того, что можно сушить, на все продукты одна темп и время сушки с большим разбегом. Очень однообразно и кратко. Хотелось бы, чтобы для дегидратора в этой ценовой категории- эту информацию указывал производитель, а не искать самостоятельно в интернете, либо методом проб и ошибок.
В целом покупкой довольна, с удовольствием попробую другой товар этого производителя.
Достоинства:
Работает бесшумно, вместительная. Запаса пластмассы не было.
Недостатки:
Пока не заметила
Комментарий:
Когда открыли сушилку был небольшой запах пластмассы. Проветрили, все помыла как написано в инструкции.
Достоинства:
Вместительная, за 6 часов большая порция яблок сушеных готова. Дополнительные поддоны и сетки в комплекте.
Недостатки:
Ну не недостатки, но конструкция примитивная. Но главное же результат. Я довольна!
Комментарий:
Дверца открывается (выдвигается) наверх.