Телескоп Levenhuk LabZZ D1
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
настольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189409
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
настольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
дерево
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х25
Вес, кг.
1.91
Описание товара Телескоп Levenhuk LabZZ D1
Телескоп для юных исследователей космоса. Оптическая труба установлена на деревянную монтировку Добсона. Ее можно вращать на 360°. В комплект включены окуляр H6, 1,25 и окуляр H20, 1,25, линза Барлоу 2х.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
настольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
дерево
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
300
Страна производитель
Китай
Телескоп для юных исследователей космоса. Оптическая труба установлена на деревянную монтировку Добсона. Ее можно вращать на 360°. В комплект включены окуляр H6, 1,25 и окуляр H20, 1,25, линза Барлоу 2х.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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