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Телескоп Levenhuk LabZZ D1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Levenhuk LabZZ D1

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Телескоп Levenhuk LabZZ D1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
настольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
300
  • Телескоп Levenhuk LabZZ D1 - фото 1
  • Телескоп Levenhuk LabZZ D1 - фото 2
  • Телескоп Levenhuk LabZZ D1 - фото 3
  • Телескоп Levenhuk LabZZ D1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189409
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
настольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
дерево
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х25
Вес, кг.
1.91

Описание товара Телескоп Levenhuk LabZZ D1

Телескоп для юных исследователей космоса. Оптическая труба установлена на деревянную монтировку Добсона. Ее можно вращать на 360°. В комплект включены окуляр H6, 1,25 и окуляр H20, 1,25, линза Барлоу 2х.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk LabZZ D1




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
настольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
дерево
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
300
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп для юных исследователей космоса. Оптическая труба установлена на деревянную монтировку Добсона. Ее можно вращать на 360°. В комплект включены окуляр H6, 1,25 и окуляр H20, 1,25, линза Барлоу 2х.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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