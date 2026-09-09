Монокуляр Levenhuk LabZZ MC2
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Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189148
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х5
Вес, г.
120
Описание товара Монокуляр Levenhuk LabZZ MC2
Компактный и легкий оптический прибор, который создан специально для юных исследователей окружающего мира. Монокуляр отлично подойдет для изучения природы, городских ландшафтов и любых удаленных объектов. Благодаря большому объективу ясность изображения сохраняется даже в пасмурную погоду. Корпус монокуляра сделан из пластика и покрыт резиной для защиты от пыли и влаги.
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Компактный и легкий оптический прибор, который создан специально для юных исследователей окружающего мира. Монокуляр отлично подойдет для изучения природы, городских ландшафтов и любых удаленных объектов. Благодаря большому объективу ясность изображения сохраняется даже в пасмурную погоду. Корпус монокуляра сделан из пластика и покрыт резиной для защиты от пыли и влаги.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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