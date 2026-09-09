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Набор микропрепаратов Levenhuk N20 NG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор микропрепаратов Levenhuk N20 NG

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Набор микропрепаратов Levenhuk N20 NG - фото 1
Набор микропрепаратов Levenhuk N20 NG - фото 2
Набор микропрепаратов Levenhuk N20 NG - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор микропрепаратов
  • Набор микропрепаратов Levenhuk N20 NG - фото 1
  • Набор микропрепаратов Levenhuk N20 NG - фото 2
  • Набор микропрепаратов Levenhuk N20 NG - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189125
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Набор микропрепаратов
Особенности
готовые микропрепараты, предметные и покровные стекла могут использоваться с биологическим микроскопом любой модели.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х4
Вес, г.
340

Описание товара Набор микропрепаратов Levenhuk N20 NG

В набор входят 20 образцов тканей растений, животных и человека, кроме того имеются несколько десятков чистых предметных и покровных стекол для изготовления собственных микропрепаратов. Предметные и покровные стекла изготовлены из высококачественного стекла с высокой прозрачностью.

Отзывы о товаре Набор микропрепаратов Levenhuk N20 NG




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Набор микропрепаратов
Особенности
готовые микропрепараты, предметные и покровные стекла могут использоваться с биологическим микроскопом любой модели.
Страна производитель
Китай
Описание
В набор входят 20 образцов тканей растений, животных и человека, кроме того имеются несколько десятков чистых предметных и покровных стекол для изготовления собственных микропрепаратов. Предметные и покровные стекла изготовлены из высококачественного стекла с высокой прозрачностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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