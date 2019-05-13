Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парковочный датчик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 188259
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Парковочный датчик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, кг.
1.4
Описание товара Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver
Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver
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Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver
Достоинства:
Неплохой парковочный радар Parkmaster - достаточно чувствительный, минимум ложных срабатываний, приближение к препятствию обозначается визуально и звуком
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Поставил себе в машину данный парковочный радар, замечаний к его работе нет. Нет плавно, четко, ложных срабатываний очень мало. Не вызывает неприязни, удобный.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver
Достоинства:
Неплохой парковочный радар Parkmaster - достаточно чувствительный, минимум ложных срабатываний, приближение к препятствию обозначается визуально и звуком
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Поставил себе в машину данный парковочный радар, замечаний к его работе нет. Нет плавно, четко, ложных срабатываний очень мало. Не вызывает неприязни, удобный.