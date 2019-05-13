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Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver

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Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver - фото 1
Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver - фото 2
Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver - фото 3
Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver - фото 4
Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парковочный датчик
  • Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver - фото 1
  • Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver - фото 2
  • Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver - фото 3
  • Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver - фото 4
  • Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 188259
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Характеристики

Бренд
ParkMaster
Тип товара
Парковочный датчик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver

Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver

Отзывы о товаре Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver

Источник: Яндекс Маркет
13.05.2019
Дмитрий

Достоинства:
Неплохой парковочный радар Parkmaster - достаточно чувствительный, минимум ложных срабатываний, приближение к препятствию обозначается визуально и звуком

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Поставил себе в машину данный парковочный радар, замечаний к его работе нет. Нет плавно, четко, ложных срабатываний очень мало. Не вызывает неприязни, удобный.



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Характеристики
Бренд
ParkMaster
Тип товара
Парковочный датчик
Страна производитель
Китай
Описание
Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2019
Дмитрий

Достоинства:
Неплохой парковочный радар Parkmaster - достаточно чувствительный, минимум ложных срабатываний, приближение к препятствию обозначается визуально и звуком

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Поставил себе в машину данный парковочный радар, замечаний к его работе нет. Нет плавно, четко, ложных срабатываний очень мало. Не вызывает неприязни, удобный.


Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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