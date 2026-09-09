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Характеристики
Тип товара
Пароочистители
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 184415
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насадка для автомобиля, насадка для пола, насадка для удаления обоев, насадка-инжектор, насадка-утюг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х21
Вес, кг.
2.7
Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-906
Kitfort КТ-906 имеет малый вес и удобную ручку, вы не устанете во время уборки. Можно подключить паровой шланг. Имеется индикация готовности к работе и сигнализация отсутствия воды. Алюминиевый бойлер быстро прогревается и устойчив к образованию накипи. Пароочиститель — многофункциональный аппарат, способный заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Используя силу горячего пара, пароочиститель очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей. Паром можно очень эффективно очищать самые разные материалы от стойких и присохших загрязнений, так как пар увлажняет и размягчает частички грязи, проникая в мельчайшие зазоры между ними. Также пар эффективно уничтожает болезнетворные микроорганизмы. При очистке поверхностей паром не требуется применение химических чистящих средств, что улучшает экологию дома и позволяет сэкономить на покупке чистящих средств.
насадка для автомобиля, насадка для пола, насадка для удаления обоев, насадка-инжектор, насадка-утюг
Страна производитель
Китай
Описание
Kitfort КТ-906 имеет малый вес и удобную ручку, вы не устанете во время уборки. Можно подключить паровой шланг. Имеется индикация готовности к работе и сигнализация отсутствия воды. Алюминиевый бойлер быстро прогревается и устойчив к образованию накипи. Пароочиститель — многофункциональный аппарат, способный заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Используя силу горячего пара, пароочиститель очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей. Паром можно очень эффективно очищать самые разные материалы от стойких и присохших загрязнений, так как пар увлажняет и размягчает частички грязи, проникая в мельчайшие зазоры между ними. Также пар эффективно уничтожает болезнетворные микроорганизмы. При очистке поверхностей паром не требуется применение химических чистящих средств, что улучшает экологию дома и позволяет сэкономить на покупке чистящих средств.
Пароочиститель Kitfort КТ-906 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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