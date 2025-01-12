Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-2 светло-голубой
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-2 светло-голубой
Мощный стационарный планетарный миксер Kitfort КТ-1343 поможет вам смешать ингредиенты, взбить яйца или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить жидкое тесто для блинов и тугое тесто для пельменей и пирогов. Миксер Kitfort КТ-1343 оснащен планетарной системой смешивания: во время работы насадка вращается вокруг своей оси и одновременно движется по окружности по внутреннему объему чаши, обеспечивая идеальное качество смешивания и ровную консистенцию без комков. Надежный двигатель высокой мощности позволяет быстро и эффективно смешивать ингредиенты разной консистенции для самых разнообразных кулинарных целей.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, 500 вт, профессиональные
Теги товара: мощные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, 500 вт, профессиональные
Теги товара: мощные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Достоинства:
Насадки из металла
Недостатки:
громкий
Комментарий:
В первый день мы сразу всё опробовали: разобрали, сделали блины и замесили тесто. Все насадки работают хорошо. Миксер не сильно шумит и не греется во время работы. Блины получились очень вкусные!
Достоинства:
Удобный, хорошо стоит на столе, не елозит
Недостатки:
шумный, но это же миксер
Комментарий:
Очень полезная вещь в повседневной жизни, особенно когда готовишь на всю семью
Достоинства:
Занимаешься другими делами, пока он работает
Недостатки:
Нельзя мыть в посудомойке
Комментарий:
Рекомендую, на кухне вещь необходимая.
Достоинства:
Отличный планетарный миксер со стильным дизайном. Свои функции полностью выполняет. Дежа из нержавеющей, очень удобная форма с ручкой, а так же очень удобно крепиться к миксеру. Четыре насадки в комплекте: венчик, весло и 2 крюка, а также защита от брызг, что не мало важно, через которую можно удобно добавлять ингредиенты. Со своими задачами справляются на отлично. Миксером делала крем, дрожжевое тесто, зефир, меренгу со всем этим он справляется без проблем
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Долго не могла определиться с моделью, читала отзывы, сравнения и характеристики и остановилась на этой моделе. Не пожалела ни разу! шикарный помощник - тесто на бисквиты, пельмени, пиццу,дрожжевое тесто, блинчики, различные крема и многое другое - все идеально, очень быстр и качественно. Учусь на курсах кондитера и он стал моей палочной выручалочкой!!! не представляю как жила раньше без него. Вымешивает все полностью,ничего на дне не остается. Текстуры гладкие и нежные.
В общем если есть возможность - покупайте, не пожалеете!!! Для меня процесс готовки превратился в огромное удовольствие! Рекомендую!
Достоинства:
Мощность, качество сборки и качество приготовления теста!
Недостатки:
За 1,5 месяца интенсивного использования не обнаружено!
Комментарий:
Всем привет. Данный миксер приобрёл в замен обычного сгоревшего миксера.Долго изучал рынок миксеров и остановил свой выбор на KItfort KT-1343-2. Как показала практика - я не ошибся! Тето вымешивает отлично (я даже после хлебопечки кладу тесто на доведение его до нужной консистенции ), два венчика для замеса делают своё дело. Жена, видно, очень довольна на выходных всегда нас балует разными вкусностями приготовленными с помощью этого чудо-помощника. Храним мы его в шкафу, но и на столешнице он явно не испортит интерьер кухни! С мужской стороны - настоятельно советую!!! Не пожалеете!
Достоинства:
Мощный. Современный дизайн.Два крюка для замеса теста.Адекватная цена.
Недостатки:
Недостатков не обнаружили.
Комментарий:
Купили в подарок родителям. Мама сама печет хлеб.
С задачей полностью справляется. без проблем замешивает тесто на две-три буханки. Не греется. Легко справляется с приготовлением кремов и десертов.
И все это за смешные деньги.
Достоинства:
Приемлемемая цена, отличная мощность, стильный внешний вид.
Недостатки:
Пока не обнаружено, кроме лёгкого запаха пластика, когда долго работает.
Комментарий:
Подарил жене такой миксер. Так как она кондитер и у неё есть опыт работы с различными миксерами, она успела отметить следующие плюсы:
- Корпус выполнен из высококачественного пластика, повернув рычаг верхняя часть корпуса поднимается.
- есть регулятор можности вращения на корпусе, с плавным разбегом между скоростями.
- удобная, эргономичная металлическая чаша, с РУЧКОЙ (что не маловажно).
- в наборе несколько насадок.
- Очень мощный, быстро взбивает, колоссальная экономия времени и продуктов!
Может взбить даже 1 белок, хоть это и ни к чему, но факт есть факт)
Советую как начинающим, так и слегка продвинутым кондитерам )
Достоинства:
Мощность 1000 ватт, стильный дизайн, два крюка для замешивается теста, дежа с ручкой что очень удобно, 6 скоростей плюс импульс!Не сильно шумный, цена качество замечательное для планетарного миксера!
Недостатки:
Их просто нет.
Комментарий:
Добрый день!
Прикупил наконец-то себе планетарный миксер Китфорт 1343-2! Долго выбирал ,читал отзывы на всех сайтах, наконец выбор остановил на этой модели!
Сделан качественно и добротно, никаких зазоров и скрипов нет! Имеется шесть скоростей, чаша удобно закрепляется в посадочном месте, ручка удобная на чаше. При загрузке двух яиц взбивает без проблем.Тесто замешивает двумя крюками лучше ,чем одним.
По столу не бегает, есть присоски снизу для этого, что очень удобно.Спасибо конструкторам компании Китфорт .Теперь с покупкой планетарника тесто для пельменей замешиваю без проблем, а какое тесто получается для багетов ,просто не написать а надо попробовать!!! В общем я очень доволен покупкой.С уважением Валерий
Достоинства:
По сравнению с более дешевыми аналогами не шумит. Мощность 1000Вт. Красивый дизайн))) Занимает мало места на кухне. Большая чаша с ручкой. Можно загружать ингредиенты во время работы через специальную крышку на чаше. Присоски хорошо удерживают на столе.
Недостатки:
Недостатков не обнаружили)
Комментарий:
Это наш первый планетарный миксер, выбирали по отзывам, и не ошиблись)
Достоинства:
Прочность конструкции, дизайн миксера, надежность
Недостатки:
Насадка для смешивания не справилась с задачей.
Комментарий:
Это мой первый планетарный миксер. Выбирала по принципу соотношения цены и качества. Критерии были следующими: резиновые ножки, мощность 1000 Ват, железная чаша с ручкой объемом 5 л., длинный шнур. Это модель всему соответствовала.
Первое, что я попробовала сделать это классический бисквит с масляный кремом. У меня еще никогда не было таким пышным тесто. Масса на столько увеличилась в объеме, что чуть не вылилась из чаши. Так же я делала заварной крем. Было очень удобно, потому что обычно мне требовалась помощь, чтобы вылить горячее молоко во взбиваемую массу. Уверена, белковый крем тоже выйдет на "ура", но пока не пробовала.
Вторая насадка, которую я тестировала была для смешивания. Ей я осталась не довольна, так как мука в итоге осталась на дне и не замесилась полностью. Поменяла на первую насадку: все прекрасно!
Последняя насадка - для теста. Тесто было не тугое, обычное дрожжевое. Очень быстро замесилось, все отлично смешалось. Подходило прямо в чаше миксера. Я стенки не смазала маслом, но тесто все равно от них отошло. Однако на будущее, я бы все таки смазала чашу, чтобы попроще было.
В целом покупкой очень довольна.
Достоинства:
Отличный планетарный миксер со стильным дизайном. Свои функции полностью выполняет. Дежа из нержавеющей, очень удобная форма с ручкой, а так же очень удобно крепиться к миксеру. Четыре насадки в комплекте: венчик, весло и 2 крюка, а также защита от брызг, что не мало важно, через которую можно удобно добавлять ингредиенты. Со своими задачами справляются на отлично. Миксером делала крем, дрожжевое тесто, зефир, меренгу со всем этим он справляется без проблем
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Долго не могла определиться с моделью, читала отзывы, сравнения и характеристики и остановилась на этой моделе. Не пожалела ни разу! шикарный помощник - тесто на бисквиты, пельмени, пиццу,дрожжевое тесто, блинчики, различные крема и многое другое - все идеально, очень быстр и качественно. Учусь на курсах кондитера и он стал моей палочной выручалочкой!!! не представляю как жила раньше без него. Вымешивает все полностью,ничего на дне не остается. Текстуры гладкие и нежные.
В общем если есть возможность - покупайте, не пожалеете!!! Для меня процесс готовки превратился в огромное удовольствие! Рекомендую!
Достоинства:
Планетарный миксер Kit Fort КТ-1343, цвет черный. Миксер хорошо закрепляется на столе-благодаря специальным присосками, во время работы никакой вибрации, работает бесшумно. Насадки хорошо, прочно закрепляются. Чашу можно вытащить не снимая насадки-при поднятом моторном отсеке. Сама чаша хорошо фиксируется.
Недостатки:
Недостатков пока не вижу.
Комментарий:
Пока очень довольна и внешним видом и работой миксера, надеюсь недостатков и в дальнейшем не будет.
Отзывы о товаре Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-2 светло-голубой
Достоинства:
Насадки из металла
Недостатки:
громкий
Комментарий:
В первый день мы сразу всё опробовали: разобрали, сделали блины и замесили тесто. Все насадки работают хорошо. Миксер не сильно шумит и не греется во время работы. Блины получились очень вкусные!
Достоинства:
Удобный, хорошо стоит на столе, не елозит
Недостатки:
шумный, но это же миксер
Комментарий:
Очень полезная вещь в повседневной жизни, особенно когда готовишь на всю семью
Достоинства:
Занимаешься другими делами, пока он работает
Недостатки:
Нельзя мыть в посудомойке
Комментарий:
Рекомендую, на кухне вещь необходимая.
Достоинства:
Отличный планетарный миксер со стильным дизайном. Свои функции полностью выполняет. Дежа из нержавеющей, очень удобная форма с ручкой, а так же очень удобно крепиться к миксеру. Четыре насадки в комплекте: венчик, весло и 2 крюка, а также защита от брызг, что не мало важно, через которую можно удобно добавлять ингредиенты. Со своими задачами справляются на отлично. Миксером делала крем, дрожжевое тесто, зефир, меренгу со всем этим он справляется без проблем
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Долго не могла определиться с моделью, читала отзывы, сравнения и характеристики и остановилась на этой моделе. Не пожалела ни разу! шикарный помощник - тесто на бисквиты, пельмени, пиццу,дрожжевое тесто, блинчики, различные крема и многое другое - все идеально, очень быстр и качественно. Учусь на курсах кондитера и он стал моей палочной выручалочкой!!! не представляю как жила раньше без него. Вымешивает все полностью,ничего на дне не остается. Текстуры гладкие и нежные.
В общем если есть возможность - покупайте, не пожалеете!!! Для меня процесс готовки превратился в огромное удовольствие! Рекомендую!
Достоинства:
Мощность, качество сборки и качество приготовления теста!
Недостатки:
За 1,5 месяца интенсивного использования не обнаружено!
Комментарий:
Всем привет. Данный миксер приобрёл в замен обычного сгоревшего миксера.Долго изучал рынок миксеров и остановил свой выбор на KItfort KT-1343-2. Как показала практика - я не ошибся! Тето вымешивает отлично (я даже после хлебопечки кладу тесто на доведение его до нужной консистенции ), два венчика для замеса делают своё дело. Жена, видно, очень довольна на выходных всегда нас балует разными вкусностями приготовленными с помощью этого чудо-помощника. Храним мы его в шкафу, но и на столешнице он явно не испортит интерьер кухни! С мужской стороны - настоятельно советую!!! Не пожалеете!
Достоинства:
Мощный. Современный дизайн.Два крюка для замеса теста.Адекватная цена.
Недостатки:
Недостатков не обнаружили.
Комментарий:
Купили в подарок родителям. Мама сама печет хлеб.
С задачей полностью справляется. без проблем замешивает тесто на две-три буханки. Не греется. Легко справляется с приготовлением кремов и десертов.
И все это за смешные деньги.
Достоинства:
Приемлемемая цена, отличная мощность, стильный внешний вид.
Недостатки:
Пока не обнаружено, кроме лёгкого запаха пластика, когда долго работает.
Комментарий:
Подарил жене такой миксер. Так как она кондитер и у неё есть опыт работы с различными миксерами, она успела отметить следующие плюсы:
- Корпус выполнен из высококачественного пластика, повернув рычаг верхняя часть корпуса поднимается.
- есть регулятор можности вращения на корпусе, с плавным разбегом между скоростями.
- удобная, эргономичная металлическая чаша, с РУЧКОЙ (что не маловажно).
- в наборе несколько насадок.
- Очень мощный, быстро взбивает, колоссальная экономия времени и продуктов!
Может взбить даже 1 белок, хоть это и ни к чему, но факт есть факт)
Советую как начинающим, так и слегка продвинутым кондитерам )
Достоинства:
Мощность 1000 ватт, стильный дизайн, два крюка для замешивается теста, дежа с ручкой что очень удобно, 6 скоростей плюс импульс!Не сильно шумный, цена качество замечательное для планетарного миксера!
Недостатки:
Их просто нет.
Комментарий:
Добрый день!
Прикупил наконец-то себе планетарный миксер Китфорт 1343-2! Долго выбирал ,читал отзывы на всех сайтах, наконец выбор остановил на этой модели!
Сделан качественно и добротно, никаких зазоров и скрипов нет! Имеется шесть скоростей, чаша удобно закрепляется в посадочном месте, ручка удобная на чаше. При загрузке двух яиц взбивает без проблем.Тесто замешивает двумя крюками лучше ,чем одним.
По столу не бегает, есть присоски снизу для этого, что очень удобно.Спасибо конструкторам компании Китфорт .Теперь с покупкой планетарника тесто для пельменей замешиваю без проблем, а какое тесто получается для багетов ,просто не написать а надо попробовать!!! В общем я очень доволен покупкой.С уважением Валерий
Достоинства:
По сравнению с более дешевыми аналогами не шумит. Мощность 1000Вт. Красивый дизайн))) Занимает мало места на кухне. Большая чаша с ручкой. Можно загружать ингредиенты во время работы через специальную крышку на чаше. Присоски хорошо удерживают на столе.
Недостатки:
Недостатков не обнаружили)
Комментарий:
Это наш первый планетарный миксер, выбирали по отзывам, и не ошиблись)
Достоинства:
Прочность конструкции, дизайн миксера, надежность
Недостатки:
Насадка для смешивания не справилась с задачей.
Комментарий:
Это мой первый планетарный миксер. Выбирала по принципу соотношения цены и качества. Критерии были следующими: резиновые ножки, мощность 1000 Ват, железная чаша с ручкой объемом 5 л., длинный шнур. Это модель всему соответствовала.
Первое, что я попробовала сделать это классический бисквит с масляный кремом. У меня еще никогда не было таким пышным тесто. Масса на столько увеличилась в объеме, что чуть не вылилась из чаши. Так же я делала заварной крем. Было очень удобно, потому что обычно мне требовалась помощь, чтобы вылить горячее молоко во взбиваемую массу. Уверена, белковый крем тоже выйдет на "ура", но пока не пробовала.
Вторая насадка, которую я тестировала была для смешивания. Ей я осталась не довольна, так как мука в итоге осталась на дне и не замесилась полностью. Поменяла на первую насадку: все прекрасно!
Последняя насадка - для теста. Тесто было не тугое, обычное дрожжевое. Очень быстро замесилось, все отлично смешалось. Подходило прямо в чаше миксера. Я стенки не смазала маслом, но тесто все равно от них отошло. Однако на будущее, я бы все таки смазала чашу, чтобы попроще было.
В целом покупкой очень довольна.
Достоинства:
Отличный планетарный миксер со стильным дизайном. Свои функции полностью выполняет. Дежа из нержавеющей, очень удобная форма с ручкой, а так же очень удобно крепиться к миксеру. Четыре насадки в комплекте: венчик, весло и 2 крюка, а также защита от брызг, что не мало важно, через которую можно удобно добавлять ингредиенты. Со своими задачами справляются на отлично. Миксером делала крем, дрожжевое тесто, зефир, меренгу со всем этим он справляется без проблем
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Долго не могла определиться с моделью, читала отзывы, сравнения и характеристики и остановилась на этой моделе. Не пожалела ни разу! шикарный помощник - тесто на бисквиты, пельмени, пиццу,дрожжевое тесто, блинчики, различные крема и многое другое - все идеально, очень быстр и качественно. Учусь на курсах кондитера и он стал моей палочной выручалочкой!!! не представляю как жила раньше без него. Вымешивает все полностью,ничего на дне не остается. Текстуры гладкие и нежные.
В общем если есть возможность - покупайте, не пожалеете!!! Для меня процесс готовки превратился в огромное удовольствие! Рекомендую!
Достоинства:
Планетарный миксер Kit Fort КТ-1343, цвет черный. Миксер хорошо закрепляется на столе-благодаря специальным присосками, во время работы никакой вибрации, работает бесшумно. Насадки хорошо, прочно закрепляются. Чашу можно вытащить не снимая насадки-при поднятом моторном отсеке. Сама чаша хорошо фиксируется.
Недостатки:
Недостатков пока не вижу.
Комментарий:
Пока очень довольна и внешним видом и работой миксера, надеюсь недостатков и в дальнейшем не будет.