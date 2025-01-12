Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-2 светло-голубой

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Ekaterina Sforza



Прочность конструкции, дизайн миксера, надежностьНасадка для смешивания не справилась с задачей.Это мой первый планетарный миксер. Выбирала по принципу соотношения цены и качества. Критерии были следующими: резиновые ножки, мощность 1000 Ват, железная чаша с ручкой объемом 5 л., длинный шнур. Это модель всему соответствовала.Первое, что я попробовала сделать это классический бисквит с масляный кремом. У меня еще никогда не было таким пышным тесто. Масса на столько увеличилась в объеме, что чуть не вылилась из чаши. Так же я делала заварной крем. Было очень удобно, потому что обычно мне требовалась помощь, чтобы вылить горячее молоко во взбиваемую массу. Уверена, белковый крем тоже выйдет на "ура", но пока не пробовала.Вторая насадка, которую я тестировала была для смешивания. Ей я осталась не довольна, так как мука в итоге осталась на дне и не замесилась полностью. Поменяла на первую насадку: все прекрасно!Последняя насадка - для теста. Тесто было не тугое, обычное дрожжевое. Очень быстро замесилось, все отлично смешалось. Подходило прямо в чаше миксера. Я стенки не смазала маслом, но тесто все равно от них отошло. Однако на будущее, я бы все таки смазала чашу, чтобы попроще было.В целом покупкой очень довольна.