Йогуртница Kitfort КТ-2005

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Йогуртницы
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
1500
Общий объем, мл
1500
Материал емкостей
пластик
Цвет
белый, зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 179011
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Йогуртница KITFORT KT-2005 поможет вам приготовить йогурт в домашних условиях. Правильно смешайте молоко и закваску, загрузите смесь в йогуртницу и нажмите кнопку включения. Объёмная чаша обеспечит йогуртом всю семью. При помощи сита и ведёрка для слива можно приготовить греческий йогурт. Греческий йогурт имеет исключительно диетические свойства и прекрасный вкус. Он гуще и плотнее обычного йогурта. В нём почти нет лактозы, молочной сыворотки и очень мало сахара.
Йогуртница равномерно нагревает чашу с ингредиентами, поддерживая температуру приготовления. Время приготовления: 6-10 часов. Рабочая температура 42±3?С. Приготовление домашнего йогурта позволит дать волю фантазии в выборе наполнителей на любой вкус.
Достоинства:
Компактная, легкая, простота в управлении, большая чаша, сито с отдельной ёмкостью для греческого йогурта
Недостатки:
Пока не обнаружила
Комментарий:
Добрый день! После долгих колебаний и раздумий решилась таки приобрести йогуртницу . Выбор остановила на Китфорт 2005, привлекло то что она имеет одну большую чашу, в которую вмещается до 1,7 литра жидкости, не нужно возиться с большим количеством баночек, и это серьезно экономит время. Сама йогуртница очень компактная, занимает мало места на полке, все дополнительные чаши складываются одна в одну, как матрёшка. Продолжительность готовки зависит от типа закваски, в инструкции, которая прилагается к прибору, все подробно описано. В общем пока всем довольна, буду экспериментировать с густотой и разными вкусовыми добавками!
Йогуртница KITFORT KT-2005 поможет вам приготовить йогурт в домашних условиях. Правильно смешайте молоко и закваску, загрузите смесь в йогуртницу и нажмите кнопку включения. Объёмная чаша обеспечит йогуртом всю семью. При помощи сита и ведёрка для слива можно приготовить греческий йогурт. Греческий йогурт имеет исключительно диетические свойства и прекрасный вкус. Он гуще и плотнее обычного йогурта. В нём почти нет лактозы, молочной сыворотки и очень мало сахара.
Йогуртница равномерно нагревает чашу с ингредиентами, поддерживая температуру приготовления. Время приготовления: 6-10 часов. Рабочая температура 42±3?С. Приготовление домашнего йогурта позволит дать волю фантазии в выборе наполнителей на любой вкус.
Достоинства:
Компактная, легкая, простота в управлении, большая чаша, сито с отдельной ёмкостью для греческого йогурта
Недостатки:
Пока не обнаружила
Комментарий:
Добрый день! После долгих колебаний и раздумий решилась таки приобрести йогуртницу . Выбор остановила на Китфорт 2005, привлекло то что она имеет одну большую чашу, в которую вмещается до 1,7 литра жидкости, не нужно возиться с большим количеством баночек, и это серьезно экономит время. Сама йогуртница очень компактная, занимает мало места на полке, все дополнительные чаши складываются одна в одну, как матрёшка. Продолжительность готовки зависит от типа закваски, в инструкции, которая прилагается к прибору, все подробно описано. В общем пока всем довольна, буду экспериментировать с густотой и разными вкусовыми добавками!
Йогуртница Kitfort КТ-2005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Йогуртница Kitfort КТ-2005
Достоинства:
Компактная, легкая, простота в управлении, большая чаша, сито с отдельной ёмкостью для греческого йогурта
Недостатки:
Пока не обнаружила
Комментарий:
Добрый день! После долгих колебаний и раздумий решилась таки приобрести йогуртницу . Выбор остановила на Китфорт 2005, привлекло то что она имеет одну большую чашу, в которую вмещается до 1,7 литра жидкости, не нужно возиться с большим количеством баночек, и это серьезно экономит время. Сама йогуртница очень компактная, занимает мало места на полке, все дополнительные чаши складываются одна в одну, как матрёшка. Продолжительность готовки зависит от типа закваски, в инструкции, которая прилагается к прибору, все подробно описано. В общем пока всем довольна, буду экспериментировать с густотой и разными вкусовыми добавками!