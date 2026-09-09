Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 H
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%15 761 руб. 19 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 171908
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х41х38
Вес, кг.
10.9
Описание товара Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 H
Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-55 справляется с обогревом помещений площадью до 60 м?и отлично подходит для мест с отсутствием источника электропитания. Благодаря технологии Fast Heat возможен одновременного инфракрасный и конвективный теплообмен, что на 25% увеличивает теплоотдачу. Панель в передней части корпуса выполнена из высокопрочной керамики класса «А», которая гарантирует оборудованию долгий срок службы. Оригинальный дизайн модели BIGH-55 делает её идеальной частью интерьера.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-55 справляется с обогревом помещений площадью до 60 м?и отлично подходит для мест с отсутствием источника электропитания. Благодаря технологии Fast Heat возможен одновременного инфракрасный и конвективный теплообмен, что на 25% увеличивает теплоотдачу. Панель в передней части корпуса выполнена из высокопрочной керамики класса «А», которая гарантирует оборудованию долгий срок службы. Оригинальный дизайн модели BIGH-55 делает её идеальной частью интерьера.
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 H - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 H