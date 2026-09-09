Пушка тепловая Ballu BKS-3
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 171873
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Максимальный воздухообмен
100 м3/час
Мощность обогрева
2.2 кВт
Напряжение
220 В
Управление
механическое
Уровни мощности
2.2 кВт
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
металло - керамический
Ширина, см
15
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х15
Вес, кг.
1.2
Описание товара Пушка тепловая Ballu BKS-3
Сверхкомпактная тепловая пушка нового поколения в ударопрочном корпусе с антикоррозийным покрытием. В качестве нагревательного элемента используется керамический нагревательный элемент класса А, главной особенностью которого является экономия электроэнергии, получаемая за счет меньшего потребления мощности при большем нагреве.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Максимальный воздухообмен
100 м3/час
Мощность обогрева
2.2 кВт
Напряжение
220 В
Управление
механическое
Уровни мощности
2.2 кВт
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
металло - керамический
Ширина, см
15
Развернуть
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Сверхкомпактная тепловая пушка нового поколения в ударопрочном корпусе с антикоррозийным покрытием. В качестве нагревательного элемента используется керамический нагревательный элемент класса А, главной особенностью которого является экономия электроэнергии, получаемая за счет меньшего потребления мощности при большем нагреве.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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