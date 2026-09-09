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Картридж Cactus CS-EPT1716 черный/желтый/голубой/пурпурный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-EPT1716 черный/желтый/голубой/пурпурный

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Картридж Cactus CS-EPT1716 черный/желтый/голубой/пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168883
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
XP-103, XP-203, XP-207, XP-303, XP-306, XP-33, XP-406
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Вес, г.
189

Описание товара Картридж Cactus CS-EPT1716 черный/желтый/голубой/пурпурный

Набор из четырех картрижжей для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - голубой/желтый/пурпурный/черный. Ресурс - 450 страниц

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-EPT1716 черный/желтый/голубой/пурпурный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
XP-103, XP-203, XP-207, XP-303, XP-306, XP-33, XP-406
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор из четырех картрижжей для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - голубой/желтый/пурпурный/черный. Ресурс - 450 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-EPT1716 черный/желтый/голубой/пурпурный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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