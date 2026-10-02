Картридж HP Q7570A для HP LJ M5025/M5035, черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб.
В наличии
Код товара: 168059
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 600 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х33х20
Вес, кг.
1
Описание товара Картридж HP Q7570A для HP LJ M5025/M5035, черный
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 15000 страниц
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Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 15000 страниц
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Картридж HP Q7570A для HP LJ M5025/M5035, черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4600 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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