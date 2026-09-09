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Характеристики
Тип товара
Автохолодильник
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 167399
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Описание товара Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый
Автохолодильник Starwind CB-117 станет идеальным вариантом оборудования, которое лучше взять с собой при совершении длительной поездки. Изделие привлекает к себе внимание высококачественной сборкой, безупречным выполнением всех предусмотренных функций. Теперь свежие продукты питания и охлажденные напитки доступны для всех членов семьи даже за городом. Дизайн изделия выполнен в синем цвете, производится изделие из качественной пластмассы. Объем предусмотренной у изделия камеры составляет порядка 29 литров, а уровень необходимой для работы мощности 48 Вт. У автомобильного холодильника предусмотрены функции охлаждения и подогрева, температура может варьироваться в рамках 18-65 градусов по Цельсию. Допускается подача питания как от автомобильной сети 12 Вт, так и от общей 220 Вт.
Автохолодильник Starwind CB-117 станет идеальным вариантом оборудования, которое лучше взять с собой при совершении длительной поездки. Изделие привлекает к себе внимание высококачественной сборкой, безупречным выполнением всех предусмотренных функций. Теперь свежие продукты питания и охлажденные напитки доступны для всех членов семьи даже за городом. Дизайн изделия выполнен в синем цвете, производится изделие из качественной пластмассы. Объем предусмотренной у изделия камеры составляет порядка 29 литров, а уровень необходимой для работы мощности 48 Вт. У автомобильного холодильника предусмотрены функции охлаждения и подогрева, температура может варьироваться в рамках 18-65 градусов по Цельсию. Допускается подача питания как от автомобильной сети 12 Вт, так и от общей 220 Вт.
Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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