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Автомобильный держатель Hama для планшетных компьютеров серебристый (00182544) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильный держатель Hama для планшетных компьютеров серебристый (00182544)

1 Отзывы
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Автомобильный держатель Hama для планшетных компьютеров серебристый (00182544) - фото 1
Автомобильный держатель Hama для планшетных компьютеров серебристый (00182544) - фото 2
Автомобильный держатель Hama для планшетных компьютеров серебристый (00182544) - фото 3
Автомобильный держатель Hama для планшетных компьютеров серебристый (00182544) - фото 4
Автомобильный держатель Hama для планшетных компьютеров серебристый (00182544) - фото 5
Автомобильный держатель Hama для планшетных компьютеров серебристый (00182544) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный
  • Автомобильный держатель Hama для планшетных компьютеров серебристый (00182544) - фото 1
  • Автомобильный держатель Hama для планшетных компьютеров серебристый (00182544) - фото 2
  • Автомобильный держатель Hama для планшетных компьютеров серебристый (00182544) - фото 3
  • Автомобильный держатель Hama для планшетных компьютеров серебристый (00182544) - фото 4
  • Автомобильный держатель Hama для планшетных компьютеров серебристый (00182544) - фото 5
  • Автомобильный держатель Hama для планшетных компьютеров серебристый (00182544) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 164187
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Характеристики

Бренд
HAMA
Тип товара
Держатель автомобильный
Размеры в упаковке, см
20х16х16
Вес, г.
300

Описание товара Автомобильный держатель Hama для планшетных компьютеров серебристый (00182544)

Благодаря шаровому шарниру устройство поворачивается на 360 градусов и имеет регулируемый угол наклона. Крепится между двумя передними сиденьями. Для планшетов от 7 до 10,5

Отзывы о товаре Автомобильный держатель Hama для планшетных компьютеров серебристый (00182544)

Источник: Яндекс Маркет
21.07.2019
Проня

Достоинства:
Удобный!



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Характеристики
Бренд
HAMA
Тип товара
Держатель автомобильный
Описание
Благодаря шаровому шарниру устройство поворачивается на 360 градусов и имеет регулируемый угол наклона. Крепится между двумя передними сиденьями. Для планшетов от 7 до 10,5
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2019
Проня

Достоинства:
Удобный!


Автомобильный держатель Hama для планшетных компьютеров серебристый (00182544) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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