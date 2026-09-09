Телескоп Levenhuk LabZZ T2
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100x
Оптическая схема
ахромат
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 156566
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х22х8
Вес, кг.
1.37
Описание товара Телескоп Levenhuk LabZZ T2
С телескопом Levenhuk LabZZ T2 сделать первые шаги в науку не составит никакого труда. Этот телескоп – прекрасный выбор для начинающего астронома-любителя и для ребенка, интересующегося изучением космоса. Максимальное увеличение телескопа составляет 100 крат, что позволяет наблюдать множество крупных астрономических объектов. С помощью Levenhuk LabZZ T2 ребенок сможет исследовать все уголки Солнечной системы и даже увидеть захватывающие панорамы дальнего космоса. Для начала космических приключений в комплект поставки уже включено все необходимое.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
600
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Страна производитель
Китай
С телескопом Levenhuk LabZZ T2 сделать первые шаги в науку не составит никакого труда. Этот телескоп – прекрасный выбор для начинающего астронома-любителя и для ребенка, интересующегося изучением космоса. Максимальное увеличение телескопа составляет 100 крат, что позволяет наблюдать множество крупных астрономических объектов. С помощью Levenhuk LabZZ T2 ребенок сможет исследовать все уголки Солнечной системы и даже увидеть захватывающие панорамы дальнего космоса. Для начала космических приключений в комплект поставки уже включено все необходимое.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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