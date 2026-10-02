Top.Mail.Ru
Пушка тепловая Ballu BKN-3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пушка тепловая Ballu BKN-3

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пушка тепловая Ballu BKN-3 - фото 1
Пушка тепловая Ballu BKN-3 - фото 2
Пушка тепловая Ballu BKN-3 - фото 3
Пушка тепловая Ballu BKN-3 - фото 4
Пушка тепловая Ballu BKN-3 - фото 5
Пушка тепловая Ballu BKN-3 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Материал корпуса
металл
Производительность, м?/ч
100
  • Пушка тепловая Ballu BKN-3 - фото 1
  • Пушка тепловая Ballu BKN-3 - фото 2
  • Пушка тепловая Ballu BKN-3 - фото 3
  • Пушка тепловая Ballu BKN-3 - фото 4
  • Пушка тепловая Ballu BKN-3 - фото 5
  • Пушка тепловая Ballu BKN-3 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 151894
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пушка тепловая Ballu BKN-3
1 790 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Материал корпуса
металл
Производительность, м?/ч
100
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
металло - керамический
Степень защиты
IP21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х15
Вес, кг.
1.3

Описание товара Пушка тепловая Ballu BKN-3

Пушка тепловая Ballu BKN-3



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Пушка тепловая Ballu BKN-3




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Материал корпуса
металл
Производительность, м?/ч
100
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
металло - керамический
Степень защиты
IP21
Страна производитель
Китай
Описание
Пушка тепловая Ballu BKN-3


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пушка тепловая Ballu BKN-3 - по цене 1790 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...