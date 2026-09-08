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Осветитель Lastolite LL LS2430 Ezybox Speed-Lite 2 84389 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель Lastolite LL LS2430 Ezybox Speed-Lite 2 84389

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Осветитель Lastolite LL LS2430 Ezybox Speed-Lite 2 84389 - фото 1
Осветитель Lastolite LL LS2430 Ezybox Speed-Lite 2 84389 - фото 2
Осветитель Lastolite LL LS2430 Ezybox Speed-Lite 2 84389 - фото 3
Осветитель Lastolite LL LS2430 Ezybox Speed-Lite 2 84389 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Байонет
нет
  • Осветитель Lastolite LL LS2430 Ezybox Speed-Lite 2 84389 - фото 1
  • Осветитель Lastolite LL LS2430 Ezybox Speed-Lite 2 84389 - фото 2
  • Осветитель Lastolite LL LS2430 Ezybox Speed-Lite 2 84389 - фото 3
  • Осветитель Lastolite LL LS2430 Ezybox Speed-Lite 2 84389 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 151151
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Осветитель
Байонет
нет
Габаритные размеры, см
22x22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х6
Вес, г.
300

Описание товара Осветитель Lastolite LL LS2430 Ezybox Speed-Lite 2 84389

Lastolite Ezybox Speed-Lite 2 - полноценный мини-софтбокс для накамерной вспышки. Как и большие софтбоксы для студийного света, он имеет внутреннее покрытие из серебристой металлизированной ткани, а также два рассеивателя: внутренний и внешний.

Отзывы о товаре Осветитель Lastolite LL LS2430 Ezybox Speed-Lite 2 84389




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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Осветитель
Байонет
нет
Габаритные размеры, см
22x22
Страна производитель
Китай
Описание
Lastolite Ezybox Speed-Lite 2 - полноценный мини-софтбокс для накамерной вспышки. Как и большие софтбоксы для студийного света, он имеет внутреннее покрытие из серебристой металлизированной ткани, а также два рассеивателя: внутренний и внешний.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель Lastolite LL LS2430 Ezybox Speed-Lite 2 84389 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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