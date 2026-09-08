Телескоп Sky-Watcher BK 707AZ2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140x
Оптическая схема
ахромат
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 150115
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х32х26
Вес, кг.
6.78
Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK 707AZ2
Линзовый телескоп Sky-Watcher BK 707AZ2 станет прекрасным подарком для начинающего астронома. Эта модель отличается качественной оптикой и надежной сборкой. С помощью этого телескопа можно изучать объекты Солнечной системы и вести ландшафтные наблюдения. Благодаря небольшим размерам и малому весу рефрактор удобно транспортировать.
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Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
700
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Страна производитель
Китай
Линзовый телескоп Sky-Watcher BK 707AZ2 станет прекрасным подарком для начинающего астронома. Эта модель отличается качественной оптикой и надежной сборкой. С помощью этого телескопа можно изучать объекты Солнечной системы и вести ландшафтные наблюдения. Благодаря небольшим размерам и малому весу рефрактор удобно транспортировать.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Sky-Watcher BK 707AZ2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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