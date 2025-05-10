Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 149344
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Камера заднего вида
Беспроводная
нет
Высота, см
10
Класс влагозащищенности
IP67
Поддержка профилей
PAL
Разрешение съемки
648x488
Тип установки
универсальная
Угол обзора
170
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х6
Вес, г.
400
Описание товара Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная
Во время заднего хода, а также при парковке автомобиля может понадобиться данная камера с минимальной освещенностью и видео выходом. Камера заднего вида, работа которой обеспечивает максимальную защиту при выборе места на парковке. Для этих целей в программу встроена автоматическая разметка, позволяющая лучше определить нужную позицию.
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Бренд
Тип товара
Камера заднего вида
Беспроводная
нет
Высота, см
10
Класс влагозащищенности
IP67
Поддержка профилей
PAL
Разрешение съемки
648x488
Тип установки
универсальная
Угол обзора
170
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Во время заднего хода, а также при парковке автомобиля может понадобиться данная камера с минимальной освещенностью и видео выходом. Камера заднего вида, работа которой обеспечивает максимальную защиту при выборе места на парковке. Для этих целей в программу встроена автоматическая разметка, позволяющая лучше определить нужную позицию.
Достоинства:
Комментарий:
отличная камера за эти деньги даже более чем
Достоинства:
Комментарий:
качество видео так себе, но все работает и подключил без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Обычная НЕПЛОХАЯ камера - за эти деньги ОГОНЬ - брал на замену старой устарешей (начала попадать влага) - просто поменял местами (штекнры одмнаковые 4ёх ПИНовые ) за 5 мин
Достоинства:
Комментарий:
даже за угол заглядывает. 2года стоит
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену с возможностью отключения разметки вполне подойдёт
Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная
Достоинства:
Комментарий:
отличная камера за эти деньги даже более чем
Достоинства:
Комментарий:
качество видео так себе, но все работает и подключил без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Обычная НЕПЛОХАЯ камера - за эти деньги ОГОНЬ - брал на замену старой устарешей (начала попадать влага) - просто поменял местами (штекнры одмнаковые 4ёх ПИНовые ) за 5 мин
Достоинства:
Комментарий:
даже за угол заглядывает. 2года стоит
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену с возможностью отключения разметки вполне подойдёт