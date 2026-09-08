Проточный водонагреватель Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%26 010 руб. 34 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 142637
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х14
Вес, кг.
5.73
Описание товара Проточный водонагреватель Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro
Водонагревательный прибор с привлекающим внимание серебристым металлическим корпусом и электронным управлением монтируется на стене в вертикальном положении. Способный нагревать воду до 60 °С , нуждается в подключении к трехфазной сети. Мощный водонагреватель получил спиральный нагревательный элемент из нержавеющей стали, не соприкасающийся с нагреваемой водой. Такой принцип работы гарантирует отсутствие накипи и увеличивает срок службы прибора. Электронный блок управления водонагревателем поможет выбрать желаемую температуру воды на выходе, в случае проблем с прибором позволит запустить самодиагностику.
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Водонагревательный прибор с привлекающим внимание серебристым металлическим корпусом и электронным управлением монтируется на стене в вертикальном положении. Способный нагревать воду до 60 °С , нуждается в подключении к трехфазной сети. Мощный водонагреватель получил спиральный нагревательный элемент из нержавеющей стали, не соприкасающийся с нагреваемой водой. Такой принцип работы гарантирует отсутствие накипи и увеличивает срок службы прибора. Электронный блок управления водонагревателем поможет выбрать желаемую температуру воды на выходе, в случае проблем с прибором позволит запустить самодиагностику.
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