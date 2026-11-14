Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-50
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка дизельная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
126 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 137014
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка дизельная
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
2000 м3/час
Мощность обогрева
50 кВт
Напряжение
220 В
Управление
механическое
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
непрямой нагрев
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Ширина, см
122
Высота, см
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х80х51
Вес, кг.
57
Описание товара Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-50
Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева. Защита от перегрева, регулировка температуры. Объём топливного бака - 68л. Непрерывное время работы - 15ч. Площадь обогрева -500 м2.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка дизельная
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
2000 м3/час
Мощность обогрева
50 кВт
Напряжение
220 В
Управление
механическое
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
непрямой нагрев
Вентиляция без нагрева
Да
Развернуть
Таймер
нет
Ширина, см
122
Высота, см
80
Страна производитель
Китай
Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева. Защита от перегрева, регулировка температуры. Объём топливного бака - 68л. Непрерывное время работы - 15ч. Площадь обогрева -500 м2.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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