Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-20
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Тип нагрева
непрямой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 137013
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Тип нагрева
непрямой
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
непрямой нагрев
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Объём топливного бака, л
24
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
1
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
230
Ширина, см
89
Высота, см
67.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х52х37
Вес, кг.
23
Описание товара Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-20
Дизельная пушка непрямого нагрева Ballu BHDN-20 служит для обогрева помещений, строительных площадок, тентов или временных сооружений. Пушка обладает корпусом с износостойким покрытием, камерой сгорания из нержавеющей стали, а также теплоизолированным кожухом электродвигателя. Устройство работает на дизельном топливе. Труба предназначена для отвода продуктов сгорания. Колеса облегчают перемещение пушки. Ручка предназначена для удержания и транспортировки устройства.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Тип нагрева
непрямой
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
непрямой нагрев
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Объём топливного бака, л
24
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
1
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
230
Развернуть
Ширина, см
89
Высота, см
67.5
Страна производитель
Китай
Дизельная пушка непрямого нагрева Ballu BHDN-20 служит для обогрева помещений, строительных площадок, тентов или временных сооружений. Пушка обладает корпусом с износостойким покрытием, камерой сгорания из нержавеющей стали, а также теплоизолированным кожухом электродвигателя. Устройство работает на дизельном топливе. Труба предназначена для отвода продуктов сгорания. Колеса облегчают перемещение пушки. Ручка предназначена для удержания и транспортировки устройства.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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