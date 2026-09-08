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Набор для опытов Инновации для детей Увлекательная химия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор для опытов Инновации для детей Увлекательная химия

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Набор для опытов Инновации для детей Увлекательная химия - фото 1
Набор для опытов Инновации для детей Увлекательная химия - фото 2
Набор для опытов Инновации для детей Увлекательная химия - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для опытов
  • Набор для опытов Инновации для детей Увлекательная химия - фото 1
  • Набор для опытов Инновации для детей Увлекательная химия - фото 2
  • Набор для опытов Инновации для детей Увлекательная химия - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 430 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 115253
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Характеристики

Бренд
ВОЛШЕБНЫЕ КРИСТАЛЛЫ
Тип товара
Набор для опытов
Возраст
от 10 лет
Комплектация
10% раствор азотной кислоты, 10% раствор соляной кислоты, 10% раствор фенолфталеина, бумага индикаторная лакмусовая нейтральная, ершик для пробирок, инструкция, кальций хлористый, кальция гидроокись, компакт-диск с видео, перчатки, пипетка Пастера, подста
Материал
бумага, металл, пластик, реактивы, Стекло
Питание
нет
Размер в упаковке
30x48x10 см
Страна бренда
Россия
Тематика
химия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х3
Вес, г.
500

Описание товара Набор для опытов Инновации для детей Увлекательная химия

Множество реактивов и приборов позволят ребенку провести целый ряд различных опытов. Полученные знания не только пригодятся в школе, но и способны открыть ребенку много нового и интересного. Набор развивает логическое мышление, расширяет кругозор, способствует развитию пытливого ума.

Отзывы о товаре Набор для опытов Инновации для детей Увлекательная химия




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Характеристики
Бренд
ВОЛШЕБНЫЕ КРИСТАЛЛЫ
Тип товара
Набор для опытов
Возраст
от 10 лет
Комплектация
10% раствор азотной кислоты, 10% раствор соляной кислоты, 10% раствор фенолфталеина, бумага индикаторная лакмусовая нейтральная, ершик для пробирок, инструкция, кальций хлористый, кальция гидроокись, компакт-диск с видео, перчатки, пипетка Пастера, подста
Материал
бумага, металл, пластик, реактивы, Стекло
Питание
нет
Размер в упаковке
30x48x10 см
Страна бренда
Россия
Тематика
химия
Страна производитель
Китай
Описание
Множество реактивов и приборов позволят ребенку провести целый ряд различных опытов. Полученные знания не только пригодятся в школе, но и способны открыть ребенку много нового и интересного. Набор развивает логическое мышление, расширяет кругозор, способствует развитию пытливого ума.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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