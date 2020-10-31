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Вспышка Nissin Di-700A for Nikon

Артикул: 113948
  • Вспышка Nissin Di-700A for Nikon - фото 1
Вспышка Nissin Di-700A for Nikon - фото 1
13 530 руб. 
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+ 161 КэтКоинов
Артикул: 113948
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNissin
Тип товараВспышка
FP-синхронизацияесть
Ручной Zoomесть
Угол поворота по горизонтали380 град.
Угол поворота вниз7 град.
Угол поворота вверх90 град.
Угол освещения24-200 мм
Тип элементов питанияAA
Тип вспышкиобычная
Совместимые камерыNikon
Синхронизация по передней шторке затвораесть
Синхронизация по задней шторке затвораесть
Режим ведомой вспышкиесть
Автоматический Zoomесть
Поддержка режимовi-TTL
Поворотная головкаесть
Максимальный угол освещения (с диффузором)16 мм
Креплениебашмак
Количество элементов питания4
Количество ламп в одной вспышке1
Дисплейесть
Время перезарядки0.1-4 cек.
Вес, кг0.38
Ведущее число54 м (ISO 100, 200 мм)
Широкоугольный диффузоресть
Вспышка Nissin Di-700A for Nikon


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Вспышка Nissin Di-700A for Nikon - данный товар вы можете купить по цене по цене 13530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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