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Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Bigh-3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Bigh-3

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Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Bigh-3 - фото 1
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Bigh-3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Bigh-3 - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Bigh-3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
2 700 руб.  4 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 111805
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х22
Вес, кг.
2.2

Описание товара Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Bigh-3

Газовый нагреватель напольный, тип газа: пропан, бутан, метан, керамический нагревательный элемент, может использоваться для нагрева воды, подогрева пищи

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Bigh-3




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Газовый нагреватель напольный, тип газа: пропан, бутан, метан, керамический нагревательный элемент, может использоваться для нагрева воды, подогрева пищи
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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