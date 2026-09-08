Душевая система для ванны Lemark Melange LM4962CW
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Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
белый, хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Диаметр ручного душа
6.6 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%113 159 руб. 133 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 102967
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Высота душевой штанги
153.8 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
белый, хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Диаметр ручного душа
6.6 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.27х0.57х0.19
Вес, кг.
10.47
Описание товара Душевая система для ванны Lemark Melange LM4962CW
режим «Тропический дождь», диаметр верхнего душа - 30 см
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Бренд
Тип товара
Душевая система
Высота душевой штанги
153.8 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
белый, хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Диаметр ручного душа
6.6 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
да
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Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Китай
режим «Тропический дождь», диаметр верхнего душа - 30 см
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Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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