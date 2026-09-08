Раскладушка Дрёма-2
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Раскладушка Дрёма-2
Раскладушка Дрема-2 предназначена для использования внутри помещений и на садово-дачном участке. Прочный металлический каркас раскладной кровати изготовлен из трубы диаметром 18мм. Материал основания раскладушки - ткань оксфорд 240, гарантирующая удобство и комфорт во время отдыха.
Высота и угол подъема подголовника регулируется в 5 положениях от горизонтального до полувертикального. Высота от пола в спальном положении – 24 см. Размер в рабочем положении: 190x70x24 см, размер в сложенном положении: 12x70x80 см. Вес - 5,2 кг. Максимальная нагрузка до 80 кг
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Раскладушка Дрема-2 предназначена для использования внутри помещений и на садово-дачном участке. Прочный металлический каркас раскладной кровати изготовлен из трубы диаметром 18мм. Материал основания раскладушки - ткань оксфорд 240, гарантирующая удобство и комфорт во время отдыха.
Высота и угол подъема подголовника регулируется в 5 положениях от горизонтального до полувертикального. Высота от пола в спальном положении – 24 см. Размер в рабочем положении: 190x70x24 см, размер в сложенном положении: 12x70x80 см. Вес - 5,2 кг. Максимальная нагрузка до 80 кг
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