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Контакты Самара

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Вы можете задать любые интересующие вас вопросы, касающиеся ассортимента, цен, работы нашего интернет-магазина или сотрудничества по электропочте info@kotofoto.ru, по телефону 8 (846) 300-23-63, или через форму обратной связи, находящуюся сверху каждой страницы.

Для юридических лиц

Для получения счета на оплату продукции от юридического лица напишите на почту corp@kotofoto.ru. Пожалуйста, приложите Ваши реквизиты и укажите позиции, которые Вас заинтересовали.
Время работы корпоративного отдела: с 9:00 до 18:00 по московскому времени.

Магазин Котофото в Самаре

Время работы магазина:
Ежедневно: с 10.00 до 20.00, без перерывов.

Call-Центр: 8(800)505-43-75  круглосуточно (звонок по России бесплатный)

Адрес: г. Самара, Московское шоссе 284 А, ТЦ Нота, 1 этаж. 

 

 

Магазин Котофото в Самаре г. Самара, Московское шоссе 284 А, ТЦ Нота, 1 этаж. Магазин Котофото в Самаре г. Самара, Московское шоссе 284 А, ТЦ Нота, 1 этаж.

Гарантия

Претензии по гарантии и качеству товаров приобретенных в магазине КотоФото в г.Самара по адресу: г. Самара, Московское шоссе 284 А, ТЦ Нота, 1 этаж. 

 

 

 

Реквизиты

Полное фирменное наименование:
Индивидуальный предприниматель Янцев Александр Николаевич
Сокращенное наименование
ИП Янцев А.Н.
ФИО Янцев Александр Николаевич
ОГРНИП: 314784715600041
ИНН: 782620057508
ОКПО: О194258971
ОКАТО: 40270563000
ОКТМО: 40323000000
ОКВЭД: 52.45



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Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

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