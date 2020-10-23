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Доставка в Ростове-на-Дону

Где бы Вы не находились, мы постараемся, чтобы вы смогли получить свою покупку максимально комфортным и быстрым для Вас способом:

Доставка:

Виды и стоимость доставки

Доставка курьером по городу, 10-18 (10 - 18) 249 руб. Доставка курьером по городу Доставка курьером по городу, 18-21 (18 - 21) 249 руб. Доставка курьером по городу

ВНИМАНИЕ! Товар резервируется на два дня с момента поступления в пункт выдачи

* Курьерская доставка осуществляется в понедельник и со среды по субботу. Выходные — вторник и воскресенье.

** Курьерская доставка крупногабаритных товаров осуществляется до подъезда. Возможно оказание помощи при подъеме.

*** Отдел курьерской доставки просит держать телефон для связи в день доставки включенным с 10:00, иначе мы не сможем связаться с вами для подтверждения доставки.

Доставка некоторых товаров может быть бесплатной. Информация об этом есть в карточках таких товаров. Если в вашем регионе есть несколько видов доставки, то для таких акционных товаров бесплатной становится только стандартная доставка в черте города. Остальные виды доставки всегда осуществляются за полную стоимость.

Самовывоз:

- Вы всегда можете забрать свою покупку самостоятельно в пункте самовывоза в Ростове-на-Дону. Максимальный срок поставки товара в пункт выдачи или на доставку до покупателя не превышает 3-х рабочих дней.

Возникли вопросы?

Наши менеджеры проконсультируют Вас по всем вопросам, связанным с оформлением заказа, оплатой и доставкой по телефону: 8(863)209-88-53.

Доставка заказов по России

Мы доставляем любой товар по всей России на дом. Сроки и стоимость доставки товара отличаются для разных товаров и для разных регионов. Точную стоимость доставки вы можете узнать в карточке каждого конкретного товара.

Примерная стоимость от 245 до 2450 рублей. В среднем наши покупатели платят за доставку всего 300 рублей. Примерные сроки доставки от 2 дней и до 22 дней. Точный срок доставки вы можете узнать в карточке каждого конкретного товара.