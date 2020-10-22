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Вы можете задать любые интересующие вас вопросы, касающиеся ассортимента, цен, работы нашего интернет-магазина или сотрудничества по электропочте info@kotofoto.ru, по телефону 8(383)207-84-47, или через форму обратной связи, находящуюся сверху каждой страницы.

Для юридических лиц Для получения счета на оплату продукции от юридического лица напишите на почту corp@kotofoto.ru. Пожалуйста, приложите Ваши реквизиты и укажите позиции, которые Вас заинтересовали.

Время работы корпоративного отдела: с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Магазин КотоФото в Новосибирске на Гоголя Время работы магазина:

ежедневно: с 10.00 до 20.00 Адрес: г. Новосибирск, ул Гоголя, д 38, ТЦ "Маршал", цокольный этаж Метро: Маршала Покрышкина Способ оплаты: только наличные. Call-Центр: 8 (800) 505-43-75 круглосуточно (звонок по России бесплатный).

Реквизиты

Полное фирменное наименование:

Индивидуальный предприниматель Волженин Максим Геннадьевич

Сокращенное наименование

ИП Волженин М.Г.

ФИО Волженин Максим Геннадьевич

ОГРНИП: 318784700208910

ИНН: 470315926834

ОКПО: 0133088888

ОКТМО: 40359000

ОКВЭД: 47.43

Магазин КотоФото в Новосибирске на Маркса

Время работы магазина:

ежедневно: с 10.00 до 20.00.

Адрес: г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, 2, ТЦ "Fantasia", цокольный этаж.

Метро: Площадь Маркса

Способ оплаты: только наличные.

Call-Центр: 8 (800) 505-43-75 круглосуточно (звонок по России бесплатный).

Реквизиты

Полное фирменное наименование:

Индивидуальный предприниматель Волженин Евгений Геннадьевич

Сокращенное наименование

ИП Волженин Е.Г.

ФИО Волженин Евгений Геннадьевич

ОГРНИП: 314470302200027

ИНН: 225602321136

ОКПО: О189502118

ОКАТО: 4121282001

ОКТМО: 41612420101

ОКВЭД: 52.45

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