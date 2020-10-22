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Вы можете задать любые интересующие вас вопросы, касающиеся ассортимента, цен, работы нашего интернет-магазина или сотрудничества по электропочте info@kotofoto.ru, по телефону 8(831)261-04-76, или через форму обратной связи, находящуюся сверху каждой страницы.
Для получения счета на оплату продукции от юридического лица напишите на почту corp@kotofoto.ru. Пожалуйста, приложите Ваши реквизиты и укажите позиции, которые Вас заинтересовали.
Время работы корпоративного отдела: с 9:00 до 18:00 по московскому времени.
Адрес: г. Нижний Новгород, Казанское шоссе 11, ТРК Индиго Life, 1 этаж, левое крыло.
Время работы магазина:
Call-Центр: 8 (800) 505-43-75 круглосуточно
Полное фирменное наименование:
Индивидуальный предприниматель Волженин Евгений Геннадьевич
Сокращенное наименование
ИП Волженин Е.Г.
ФИО Волженин Евгений Геннадьевич
ОГРНИП: 314470302200027
ИНН: 225602321136
ОКПО: О189502118
ОКАТО: 4121282001
ОКТМО: 41612420101
ОКВЭД: 52.45
Телефон для звонков в Нижнем Новгороде
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта