Bob Dylan - Tempest (0887254576013) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 98794
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Загружаем...
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Загружаем...
4 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Dylan - Tempest (0887254576013) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Duquesne Whistle
|A2
|Soon After Midnight
|A3
|Narrow Way
|B1
|Long And Wasted Years
|B2
|Pay In Blood
|B3
|Scarlet Town
|C1
|Early Roman Kings
|C2
|Tin Angel
|D1
|Tempest
|D2
|Roll On John
|CD1
|Duquesne Whistle
|CD2
|Soon After Midnight
|CD3
|Narrow Way
|CD4
|Long And Wasted Years
|CD5
|Pay In Blood
|CD6
|Scarlet Town
|CD7
|Early Roman Kings
|CD8
|Tin Angel
|CD9
|Tempest
|CD10
|Roll On John
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Duquesne Whistle
|A2
|Soon After Midnight
|A3
|Narrow Way
|B1
|Long And Wasted Years
|B2
|Pay In Blood
|B3
|Scarlet Town
|C1
|Early Roman Kings
|C2
|Tin Angel
|D1
|Tempest
|D2
|Roll On John
|CD1
|Duquesne Whistle
|CD2
|Soon After Midnight
|CD3
|Narrow Way
|CD4
|Long And Wasted Years
|CD5
|Pay In Blood
|CD6
|Scarlet Town
|CD7
|Early Roman Kings
|CD8
|Tin Angel
|CD9
|Tempest
|CD10
|Roll On John
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bob Dylan - Tempest (0887254576013) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4080 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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