Bob Dylan - The Basement Tapes (0889854517519) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 165539
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Загружаем...
3 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Dylan - The Basement Tapes (0889854517519) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Odds And Ends
|1:43
|A2
|Orange Juice Blues (Blues For Breakfast)
|3:40
|A3
|Million Dollar Bash
|2:30
|A4
|Yazoo Street Scandal
|3:26
|A5
|Goin' To Acapulco
|5:25
|A6
|Katie's Been Gone
|2:49
|B1
|Lo And Behold!
|2:43
|B2
|Bessie Smith
|4:17
|B3
|Clothes Line Saga
|2:56
|B4
|Apple Suckling Tree
|2:47
|B5
|Please, Mrs. Henry
|2:31
|B6
|Tears Of Rage
|4:17
|C1
|Too Much Of Nothing
|3:00
|C2
|Yea! Heavy And A Bottle Of Bread
|2:14
|C3
|Ain't No More Cane
|3:57
|C4
|Crash On The Levee (Down In The Flood)
|2:06
|C5
|Ruben Remus
|3:11
|C6
|Tiny Montgomery
|2:51
|D1
|You Ain't Goin' Nowhere
|2:39
|D2
|Don't Ya Tell Henry
|3:12
|D3
|Nothing Was Delivered
|4:22
|D4
|Open The Door Homer
|2:47
|D5
|Long Distance Operator
|3:38
|D6
|This Wheel's On Fire
|3:55
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Odds And Ends
|1:43
|A2
|Orange Juice Blues (Blues For Breakfast)
|3:40
|A3
|Million Dollar Bash
|2:30
|A4
|Yazoo Street Scandal
|3:26
|A5
|Goin' To Acapulco
|5:25
|A6
|Katie's Been Gone
|2:49
|B1
|Lo And Behold!
|2:43
|B2
|Bessie Smith
|4:17
|B3
|Clothes Line Saga
|2:56
|B4
|Apple Suckling Tree
|2:47
|B5
|Please, Mrs. Henry
|2:31
|B6
|Tears Of Rage
|4:17
|C1
|Too Much Of Nothing
|3:00
|C2
|Yea! Heavy And A Bottle Of Bread
|2:14
|C3
|Ain't No More Cane
|3:57
|C4
|Crash On The Levee (Down In The Flood)
|2:06
|C5
|Ruben Remus
|3:11
|C6
|Tiny Montgomery
|2:51
|D1
|You Ain't Goin' Nowhere
|2:39
|D2
|Don't Ya Tell Henry
|3:12
|D3
|Nothing Was Delivered
|4:22
|D4
|Open The Door Homer
|2:47
|D5
|Long Distance Operator
|3:38
|D6
|This Wheel's On Fire
|3:55
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bob Dylan - The Basement Tapes (0889854517519) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Bob Dylan - The Basement Tapes (0889854517519) виниловая пластинка