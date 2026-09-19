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Bob Dylan - Nashville Skyline (coloured) (0194397975611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob Dylan - Nashville Skyline (coloured) (0194397975611) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Nashville Skyline (coloured) (0194397975611) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Nashville Skyline (coloured) (0194397975611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
NASHVILLE SKYLINE
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Nashville Skyline (coloured) (0194397975611) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Nashville Skyline (coloured) (0194397975611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424380
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
NASHVILLE SKYLINE
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Nashville Skyline (coloured) (0194397975611) виниловая пластинка

Bob Dylan - Nashville Skyline (coloured) (0194397975611) виниловая пластинка



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Bob Dylan - Nashville Skyline (coloured) (0194397975611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
NASHVILLE SKYLINE
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Bob Dylan - Nashville Skyline (coloured) (0194397975611) виниловая пластинка


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
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Отзывы


Bob Dylan - Nashville Skyline (coloured) (0194397975611) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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