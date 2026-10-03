Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Going Backwards
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
В наличии
Код товара: 151483
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854774615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Going Backwards
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Going Backwards (Chris Liebing Mix), Going Backwards (Solomun Club Remix), Going Backwards (The Belleville Three Deep Bass Dub), Going Backwards (Chris Liebing Burn Slow Mix), Going Backwards (Point Point Remix), You Move (Latroit Remix), Poison Heart (Soulsavers Re-Work)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Going Backwards (Chris Liebing Mix)
|9:08
|B1
|Going Backwards (Solomun Club Remix)
|7:54
|B2
|Going Backwards (The Belleville Three Deep Bass Dub)
|5:55
|C1
|Going Backwards (Chris Liebing Burn Slow Mix)
|7:08
|C2
|Going Backwards (Point Point Remix)
|4:32
|D1
|You Move (Latroit Remix)
|4:16
|D2
|Poison Heart (Soulsavers Re-Work)
|3:40
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Теги товара: Depeche Mode, New Wave
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854774615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Going Backwards
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Going Backwards (Chris Liebing Mix), Going Backwards (Solomun Club Remix), Going Backwards (The Belleville Three Deep Bass Dub), Going Backwards (Chris Liebing Burn Slow Mix), Going Backwards (Point Point Remix), You Move (Latroit Remix), Poison Heart (Soulsavers Re-Work)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Going Backwards (Chris Liebing Mix)
|9:08
|B1
|Going Backwards (Solomun Club Remix)
|7:54
|B2
|Going Backwards (The Belleville Three Deep Bass Dub)
|5:55
|C1
|Going Backwards (Chris Liebing Burn Slow Mix)
|7:08
|C2
|Going Backwards (Point Point Remix)
|4:32
|D1
|You Move (Latroit Remix)
|4:16
|D2
|Poison Heart (Soulsavers Re-Work)
|3:40
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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