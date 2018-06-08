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Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка

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Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка - фото 1
Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка - фото 2
Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка - фото 3
Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка - фото 4
Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка - фото 5
Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка - фото 6
Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.06.2018
Исполнитель
Paul Simon
Альбом (сингл)
HEARTS AND BONES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка - фото 5
  • Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка - фото 6
  • Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 192201
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SIMON, PAUL
filter_none Товар входит в коллекцию SIMON, PAUL

Коллекция SIMON, PAUL


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.06.2018
Исполнитель
Paul Simon
Альбом (сингл)
HEARTS AND BONES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка

Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.06.2018
Исполнитель
Paul Simon
Альбом (сингл)
HEARTS AND BONES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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