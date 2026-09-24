Top.Mail.Ru
Al Bano & Romina Power - Felicita (0198029254211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Al Bano & Romina Power - Felicita (0198029254211) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Al Bano &amp; Romina Power - Felicita (0198029254211) виниловая пластинка - фото 1
Al Bano &amp; Romina Power - Felicita (0198029254211) виниловая пластинка - фото 2
Al Bano &amp; Romina Power - Felicita (0198029254211) виниловая пластинка - фото 3
Al Bano &amp; Romina Power - Felicita (0198029254211) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Al Bano & Romina Power
Альбом (сингл)
Felicita
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Al Bano &amp; Romina Power - Felicita (0198029254211) виниловая пластинка - фото 1
  • Al Bano &amp; Romina Power - Felicita (0198029254211) виниловая пластинка - фото 2
  • Al Bano &amp; Romina Power - Felicita (0198029254211) виниловая пластинка - фото 3
  • Al Bano &amp; Romina Power - Felicita (0198029254211) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718092
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Al Bano & Romina Power - Felicita (0198029254211) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029254211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Al Bano & Romina Power
Альбом (сингл)
Felicita
Жанр
Диско
Трек-лист
Aria Pura, Felicit?, Prima Notte D'Amore, Sharazan, Il Ballo Del Qua Qua, Angeli, Subito Amore, Libert?, Caro Ges?, Arrivederci A Bahia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Al Bano & Romina Power - Felicita (0198029254211) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Aria Pura, Felicit?, Prima Notte D'Amore, Sharazan, Il Ballo Del Qua Qua, Angeli, Subito Amore, Libert?, Caro Ges?, Arrivederci A Bahia

Отзывы о товаре Al Bano & Romina Power - Felicita (0198029254211) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029254211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Al Bano & Romina Power
Альбом (сингл)
Felicita
Жанр
Диско
Трек-лист
Aria Pura, Felicit?, Prima Notte D'Amore, Sharazan, Il Ballo Del Qua Qua, Angeli, Subito Amore, Libert?, Caro Ges?, Arrivederci A Bahia
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Aria Pura, Felicit?, Prima Notte D'Amore, Sharazan, Il Ballo Del Qua Qua, Angeli, Subito Amore, Libert?, Caro Ges?, Arrivederci A Bahia
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Al Bano & Romina Power - Felicita (0198029254211) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...