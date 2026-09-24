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Jethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка

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Jethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка - фото 1
Jethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка - фото 2
Jethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка - фото 3
Jethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка - фото 4
Jethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка - фото 5
Jethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка - фото 6
Jethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
War Child II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка - фото 1
  • Jethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка - фото 2
  • Jethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка - фото 3
  • Jethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка - фото 4
  • Jethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка - фото 5
  • Jethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка - фото 6
  • Jethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695828
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296762352]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
War Child II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Paradise Steakhouse, SeaLion II, Saturation, Quartet, Good Godmother, WarChild II, Tomorrow Was Today, Glory Row, March, The Mad Scientist, Pan Dance, Rainbow Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка

Издание на виниле компиляции Warchild II от легендарной британской рок-группы Jethro Tull. Треки WarChild II взяты из материала, записанного во время сессий Warchild примерно в конце 1973 - начале 1974 года. Все они были представлены на компакт-диске 2 набора Warchild в 2014 году и были сведены Стивеном Уилсоном. Иэн Андерсон утвердил порядок треков, и получился хороший самостоятельный альбом.



Теги товара: Fusion, Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296762352]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
War Child II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Paradise Steakhouse, SeaLion II, Saturation, Quartet, Good Godmother, WarChild II, Tomorrow Was Today, Glory Row, March, The Mad Scientist, Pan Dance, Rainbow Blues
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Издание на виниле компиляции Warchild II от легендарной британской рок-группы Jethro Tull. Треки WarChild II взяты из материала, записанного во время сессий Warchild примерно в конце 1973 - начале 1974 года. Все они были представлены на компакт-диске 2 набора Warchild в 2014 году и были сведены Стивеном Уилсоном. Иэн Андерсон утвердил порядок треков, и получился хороший самостоятельный альбом.


Теги товара: Fusion, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Jethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка - по цене 2570 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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