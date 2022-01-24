David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
RATTLE THAT LOCK
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 98879
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3 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751232914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
RATTLE THAT LOCK
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
5 A.M., Rattle That Lock, Faces Of Stone, A Boat Lies Waiting, Dancing Right In Front Of Me, In Any Tongue, Beauty, The Girl In The Yellow Dress, Today, And Then...
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка
Track List
|A1
|5 A.M.
|A2
|Rattle That Lock
|A3
|Faces Of Stone
|A4
|A Boat Lies Waiting
|A5
|Dancing Right In Front Of Me
|B1
|In Any Tongue
|B2
|Beauty
|B3
|The Girl In The Yellow Dress
|B4
|Today
|B5
|And Then...
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751232914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
RATTLE THAT LOCK
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
5 A.M., Rattle That Lock, Faces Of Stone, A Boat Lies Waiting, Dancing Right In Front Of Me, In Any Tongue, Beauty, The Girl In The Yellow Dress, Today, And Then...
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Track List
|A1
|5 A.M.
|A2
|Rattle That Lock
|A3
|Faces Of Stone
|A4
|A Boat Lies Waiting
|A5
|Dancing Right In Front Of Me
|B1
|In Any Tongue
|B2
|Beauty
|B3
|The Girl In The Yellow Dress
|B4
|Today
|B5
|And Then...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Отлично оформленный альбом.
Недостатки:
нет.
Комментарий:
Классная музыка от "Мастера" на мой взгляд альбом , интереснее предыдущего. Музыка разноплановая и мастерски отыгранная.
Рекомендую к приобретению, пока по низкой цене.
Достоинства:
Купил, не пожалел. Приятный, тяжелый диск- 180 грамм. Отличный звук. Оформлен по высшему классу. Матовая поверхность обложки вызывает желание взять в руки.
Недостатки:
Не нашел.
Комментарий:
Ценик достойный. Обслуживание в магазине на уровне. Рекомендую.
Достоинства:
вложен целый фотоальбом о записи диска
Недостатки:
нет
Комментарий:
шикарно оформлен! добавлен 16ти страничный альбом с текстами и фотографиями
David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка
Достоинства:
Отлично оформленный альбом.
Недостатки:
нет.
Комментарий:
Классная музыка от "Мастера" на мой взгляд альбом , интереснее предыдущего. Музыка разноплановая и мастерски отыгранная.
Рекомендую к приобретению, пока по низкой цене.
Достоинства:
Купил, не пожалел. Приятный, тяжелый диск- 180 грамм. Отличный звук. Оформлен по высшему классу. Матовая поверхность обложки вызывает желание взять в руки.
Недостатки:
Не нашел.
Комментарий:
Ценик достойный. Обслуживание в магазине на уровне. Рекомендую.
Достоинства:
вложен целый фотоальбом о записи диска
Недостатки:
нет
Комментарий:
шикарно оформлен! добавлен 16ти страничный альбом с текстами и фотографиями