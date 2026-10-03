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Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка

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Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - фото 1
Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - фото 2
Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - фото 3
Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - фото 4
Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - фото 5
Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - фото 6
Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - фото 7
Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - фото 8
Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - фото 9
Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
DEFTONES
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - фото 1
  • Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - фото 2
  • Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - фото 3
  • Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - фото 4
  • Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - фото 5
  • Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - фото 6
  • Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - фото 7
  • Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - фото 8
  • Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - фото 9
  • Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98730
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DEFTONES
filter_none Товар входит в коллекцию DEFTONES

Коллекция DEFTONES


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624835011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
DEFTONES
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hexagram, Needles and Pins [Explicit], Minerva, Good Morning Beautiful, Deathblow, When Girls Telephone Boys, Battle-axe, Lucky You, Bloody Cape, Anniversary of an Uninteresting Event, Moana
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка

Track List

A1Hexagram4:08
A2Needles And Pins3:22
A3Minerva4:16
A4Good Morning Beautiful3:27
A5Deathblow5:27
A6When Girls Telephone Boys4:35
B1Battle-axe5:00
B2Lucky You4:09
B3Bloody Cape3:36
B4Anniversary Of An Uninteresting Event3:56
B5Moana5:02

Отзывы о товаре Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624835011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
DEFTONES
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hexagram, Needles and Pins [Explicit], Minerva, Good Morning Beautiful, Deathblow, When Girls Telephone Boys, Battle-axe, Lucky You, Bloody Cape, Anniversary of an Uninteresting Event, Moana
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Hexagram4:08
A2Needles And Pins3:22
A3Minerva4:16
A4Good Morning Beautiful3:27
A5Deathblow5:27
A6When Girls Telephone Boys4:35
B1Battle-axe5:00
B2Lucky You4:09
B3Bloody Cape3:36
B4Anniversary Of An Uninteresting Event3:56
B5Moana5:02
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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