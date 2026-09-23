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Elbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка

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Elbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка - фото 1
Elbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка - фото 2
Elbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка - фото 3
Elbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Elbow
Альбом (сингл)
Flying Dream 1
Жанр
Post Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка - фото 1
  • Elbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка - фото 2
  • Elbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка - фото 3
  • Elbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 119 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647303
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Elbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602435784748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Elbow
Альбом (сингл)
Flying Dream 1
Жанр
Post Rock, Indie Rock
Трек-лист
Flying Dream 1, After The Eclipse, Is It A Bird, Six Words, Calm And Happy, Come On, Blue, The Only Road, Red Sky Radio (Baby Baby Baby), The Seldom Seen Kid, What Am I Without You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка

Новый альбом английской инди рок группы.

Отзывы о товаре Elbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602435784748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Elbow
Альбом (сингл)
Flying Dream 1
Жанр
Post Rock, Indie Rock
Трек-лист
Flying Dream 1, After The Eclipse, Is It A Bird, Six Words, Calm And Happy, Come On, Blue, The Only Road, Red Sky Radio (Baby Baby Baby), The Seldom Seen Kid, What Am I Without You
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Новый альбом английской инди рок группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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