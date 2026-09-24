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Инкогнито - The Best (Gold) (4680068806200) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Инкогнито - The Best (Gold) (4680068806200) виниловая пластинка

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Инкогнито - The Best (Gold) (4680068806200) виниловая пластинка - фото 1
Инкогнито - The Best (Gold) (4680068806200) виниловая пластинка - фото 2
Инкогнито - The Best (Gold) (4680068806200) виниловая пластинка - фото 3
Инкогнито - The Best (Gold) (4680068806200) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Инкогнито
Альбом (сингл)
The Best
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Инкогнито - The Best (Gold) (4680068806200) виниловая пластинка - фото 1
  • Инкогнито - The Best (Gold) (4680068806200) виниловая пластинка - фото 2
  • Инкогнито - The Best (Gold) (4680068806200) виниловая пластинка - фото 3
  • Инкогнито - The Best (Gold) (4680068806200) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712096
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Инкогнито - The Best (Gold) (4680068806200) виниловая пластинка
2 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806200]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Инкогнито
Альбом (сингл)
The Best
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Инкогнито, Воздух, Тени на теле, Ртуть, Ищешь меня, Чистая вода, Камень на камне, Бесконечность, Тень, Бессимптомная любовь, Герда, Жажда, Кипит любовь, Так откровенно
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Инкогнито - The Best (Gold) (4680068806200) виниловая пластинка

«Инкогнито» — российская группа из Санкт-Петербурга. Была образована Станиславом Шклярским в 2014 году. История. Название группы произошло от одноименной песни коллектива с их первого альбома «Волна». Группа Инкогнито решила порадовать своих поклонников первым за свою историю сборником лучших песен The Best, в который вошли два CD. Стас Шклярский:. «The Best - часть большого пути, который уже успела пройти группа, можно даже сказать - музыкальная эволюция Инкогнито. Здесь прекрасно слышно, как менялось звучание группы из года в год». Помимо визитных карточек, таких как Инкогнито, Бесконечность, Чистая вода, на диск также вошли ранее неизданные песни: Так откровенно, Бессимптомная любовь, Жажда (акустика). The Best - это музыкальный алфавит группы от Инкогнито до Бессимптомной любви.

Отзывы о товаре Инкогнито - The Best (Gold) (4680068806200) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806200]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Инкогнито
Альбом (сингл)
The Best
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Инкогнито, Воздух, Тени на теле, Ртуть, Ищешь меня, Чистая вода, Камень на камне, Бесконечность, Тень, Бессимптомная любовь, Герда, Жажда, Кипит любовь, Так откровенно
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Инкогнито» — российская группа из Санкт-Петербурга. Была образована Станиславом Шклярским в 2014 году. История. Название группы произошло от одноименной песни коллектива с их первого альбома «Волна». Группа Инкогнито решила порадовать своих поклонников первым за свою историю сборником лучших песен The Best, в который вошли два CD. Стас Шклярский:. «The Best - часть большого пути, который уже успела пройти группа, можно даже сказать - музыкальная эволюция Инкогнито. Здесь прекрасно слышно, как менялось звучание группы из года в год». Помимо визитных карточек, таких как Инкогнито, Бесконечность, Чистая вода, на диск также вошли ранее неизданные песни: Так откровенно, Бессимптомная любовь, Жажда (акустика). The Best - это музыкальный алфавит группы от Инкогнито до Бессимптомной любви.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инкогнито - The Best (Gold) (4680068806200) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2880 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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