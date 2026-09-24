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Михаил Круг - Живая Струна (4680068805913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Михаил Круг - Живая Струна (4680068805913) виниловая пластинка

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Михаил Круг - Живая Струна (4680068805913) виниловая пластинка - фото 1
Михаил Круг - Живая Струна (4680068805913) виниловая пластинка - фото 2
Михаил Круг - Живая Струна (4680068805913) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Живая Струна
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Михаил Круг - Живая Струна (4680068805913) виниловая пластинка - фото 1
  • Михаил Круг - Живая Струна (4680068805913) виниловая пластинка - фото 2
  • Михаил Круг - Живая Струна (4680068805913) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712105
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Михаил Круг - Живая Струна (4680068805913) виниловая пластинка
2 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Живая Струна
Жанр
Шансон
Трек-лист
Здравствуй, мама…, Я прошел Сибирь..., В каждом городе..., Новый год, порядки новые…, Искры В Камине…, О том, как женщины ходили жЖаловаться на мужчин к Богу, Про Таню Сытину и всех остальных, Пожелтевший лист, Эвфемизм о прошлом, Помнишь, были годы..., Тверчанка, Тридевятое царство, Про Афганистан, Отчего весь день смеюсь /бонус/
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Михаил Круг - Живая Струна (4680068805913) виниловая пластинка

Михаил Круг - Советско-российский певец, шансонье, поэт и бард. Являлся автором и исполнителем песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его «королём русского шансона». Автор и исполнитель песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.



Теги товара: Шансон

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Живая Струна
Жанр
Шансон
Трек-лист
Здравствуй, мама…, Я прошел Сибирь..., В каждом городе..., Новый год, порядки новые…, Искры В Камине…, О том, как женщины ходили жЖаловаться на мужчин к Богу, Про Таню Сытину и всех остальных, Пожелтевший лист, Эвфемизм о прошлом, Помнишь, были годы..., Тверчанка, Тридевятое царство, Про Афганистан, Отчего весь день смеюсь /бонус/
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Михаил Круг - Советско-российский певец, шансонье, поэт и бард. Являлся автором и исполнителем песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его «королём русского шансона». Автор и исполнитель песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
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Михаил Круг - Живая Струна (4680068805913) виниловая пластинка – стоимость товара 2760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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