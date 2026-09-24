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Круг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Круг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка

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Круг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка - фото 1
Круг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка - фото 2
Круг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Жиган-лимон
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Круг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка - фото 1
  • Круг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка - фото 2
  • Круг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696149
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Круг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка
2 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344041950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Жиган-лимон
Жанр
Шансон
Трек-лист
Электричка, Девочка-пай, Кольщик, Дороги, Фраер Добрая, глупая, давняя, Кумовая, Осенний дождь, Не спалила, любила, Жиган-лимон, А сечку жрите сами, Светочка (по мотивам песни Леонида Ефремова), День как день
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Круг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка

Сначала этот альбом был издан компаниями «Союз» и «Бекар records» на компакт-кассетах в 1994 году с номером SZMC 0222-94, с другим дизайном и было там двенадцать песен. Но так как Михаил Круг в один миг стал невероятно популярным, то на этой волне в 1995 альбом был переиздан на CD, куда было добавлено два трека. До этого Михаил Круг записал альбомы «Тверские улицы», «Катя» и под условным названием «Город детства» на студии «Тверь», но они популярности н имели и только «Жиган-лимон» сделал Михаила Круг известным. За выпуск аудиокассет «Жиган-лимон» шансонье ничего не получил от издателя, а вот за выход лазерных дисков с этим же альбомом его гонорар составил три тысячи долларов. Песня Кольщик писалась три года, и имела три разных варианта. Последний вариант на альбоме Жиган-лимон. Осенью 2014 года альбом Михаила Круга «Жиган-лимон» был издан на виниловой пластинке.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Круг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344041950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Жиган-лимон
Жанр
Шансон
Трек-лист
Электричка, Девочка-пай, Кольщик, Дороги, Фраер Добрая, глупая, давняя, Кумовая, Осенний дождь, Не спалила, любила, Жиган-лимон, А сечку жрите сами, Светочка (по мотивам песни Леонида Ефремова), День как день
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Сначала этот альбом был издан компаниями «Союз» и «Бекар records» на компакт-кассетах в 1994 году с номером SZMC 0222-94, с другим дизайном и было там двенадцать песен. Но так как Михаил Круг в один миг стал невероятно популярным, то на этой волне в 1995 альбом был переиздан на CD, куда было добавлено два трека. До этого Михаил Круг записал альбомы «Тверские улицы», «Катя» и под условным названием «Город детства» на студии «Тверь», но они популярности н имели и только «Жиган-лимон» сделал Михаила Круг известным. За выпуск аудиокассет «Жиган-лимон» шансонье ничего не получил от издателя, а вот за выход лазерных дисков с этим же альбомом его гонорар составил три тысячи долларов. Песня Кольщик писалась три года, и имела три разных варианта. Последний вариант на альбоме Жиган-лимон. Осенью 2014 года альбом Михаила Круга «Жиган-лимон» был издан на виниловой пластинке.


Теги товара: Шансон
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Купить Круг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка - по цене 2630 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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