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Ария - 2000 И Одна Ночь (4680068806422) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ария - 2000 И Одна Ночь (4680068806422) виниловая пластинка

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Ария - 2000 И Одна Ночь (4680068806422) виниловая пластинка - фото 1
Ария - 2000 И Одна Ночь (4680068806422) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
2000 И Одна Ночь
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ария - 2000 И Одна Ночь (4680068806422) виниловая пластинка - фото 1
  • Ария - 2000 И Одна Ночь (4680068806422) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721878
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ария - 2000 И Одна Ночь (4680068806422) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
М2БА
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
М2БА
Barcode
[4680068806422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
2000 И Одна Ночь
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Улица роз, Без тебя, Грязь, Пытка тишиной, Возьми моё сердце, Искушение, Потерянный рай, Уходи, и не возвращайся, Кто ты?, Всё, что было, Мечты, Закат
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ария - 2000 И Одна Ночь (4680068806422) виниловая пластинка

В 1999 году рок-группа "Ария" представила свой первый сборник баллад под названием "2000 и одна ночь". Этот альбом собрал воедино лирические композиции из прошлых работ коллектива, причём некоторые из них были специально перезаписаны для данного релиза. Особое внимание привлекают две совершенно новые песни: "Потерянный рай" и "Кто ты?". Музыкальное оформление этих треков принадлежит Сергею Терентьеву, а глубокие тексты – Маргарите Пушкиной. Название альбома является прямой отсылкой к легендарному памятнику арабской и персидской литературы – "Тысяча и одна ночь".



Теги товара: Ария

Отзывы о товаре Ария - 2000 И Одна Ночь (4680068806422) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
М2БА
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
М2БА
Barcode
[4680068806422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
2000 И Одна Ночь
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Улица роз, Без тебя, Грязь, Пытка тишиной, Возьми моё сердце, Искушение, Потерянный рай, Уходи, и не возвращайся, Кто ты?, Всё, что было, Мечты, Закат
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Описание
В 1999 году рок-группа "Ария" представила свой первый сборник баллад под названием "2000 и одна ночь". Этот альбом собрал воедино лирические композиции из прошлых работ коллектива, причём некоторые из них были специально перезаписаны для данного релиза. Особое внимание привлекают две совершенно новые песни: "Потерянный рай" и "Кто ты?". Музыкальное оформление этих треков принадлежит Сергею Терентьеву, а глубокие тексты – Маргарите Пушкиной. Название альбома является прямой отсылкой к легендарному памятнику арабской и персидской литературы – "Тысяча и одна ночь".


Теги товара: Ария
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ария - 2000 И Одна Ночь (4680068806422) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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