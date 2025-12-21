Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Магомаев Муслим
Альбом (сингл)
Моя Мелодия
Жанр
Ретро
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
В наличии
Код товара: 696163
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Загружаем...
2 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Магомаев Муслим
Альбом (сингл)
Моя Мелодия
Жанр
Ретро
Трек-лист
Чертово колесо, Не спеши, Сердце на снегу, Будь со мной, Королева красоты, Солнцем опьяненный, Вдоль по Питерской, Мелодия, Нам не жить друг без друга, Надежда, В нежданный час, Лучший город Земли
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка
Поклонникам таланта маэстро и просто любителям хорошей музыки: впервые Bomba Music выпускает на виниле песни Муслима Магомаева - и это сразу три сборника!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Магомаев Муслим
Альбом (сингл)
Моя Мелодия
Жанр
Ретро
Трек-лист
Чертово колесо, Не спеши, Сердце на снегу, Будь со мной, Королева красоты, Солнцем опьяненный, Вдоль по Питерской, Мелодия, Нам не жить друг без друга, Надежда, В нежданный час, Лучший город Земли
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Поклонникам таланта маэстро и просто любителям хорошей музыки: впервые Bomba Music выпускает на виниле песни Муслима Магомаева - и это сразу три сборника!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Все хорошо. Спасибо продавцу. Всем рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая пластинка. Брала в подарок. Упакована надёжно. Играет)
Достоинства:
Комментарий:
прекрасно все упаковано, пластинка целая, качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
Классная пластинка, звучит хорошо. Были отзывы, что кому то приходит с другими песнями - у меня все хорошо, то что заказывал то и пришло. Упаковано настолько хорошо, что пришлось постараться, ни один уголок не порвался по время доставки. Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный альбом..душевные песни.. качественный товар быстрая доставка доступная цена...спасибо душевное продавцу...рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
спасибо Синявской за такой подарок! просто взрыв эмоций! какой голос! какие эмоции!!!
Достоинства:
Комментарий:
С третьего раза получила то, что нужно! За это минус звезда. Сама пластинка отличная!
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошо и качественно упаковали. винил отличный. в подарок, очень понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка прекрасная, звук, подборка композиций . А оценивать Магомаева бессмысленное занятие.
Достоинства:
Комментарий:
Голос Маговаева бесподобен, а вот к музыкальному редактору претензии. Такое впечатление что при редактировании совсем забыли про оркестр, диапазон зажат, уровень звучания низкий. Только из-за этого пониженный балл.
Достоинства:
Комментарий:
качество супер. для любителей такой музыки отлично
Достоинства:
Комментарий:
Музыка отличная, но... Диск не \"дорезан\" до конца, в связи с этим автостоп не срабатывает и продолжает крутить и щелкать... Электроника б1-01 в совершенстве.
Достоинства:
Комментарий:
Всё понравилось: и доставка вовремя,и упаковано супернадёжно,и сама пластинка-заслушаешься!Огромное спасибо!!!
Купить Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка - по цене 2570 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Все хорошо. Спасибо продавцу. Всем рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая пластинка. Брала в подарок. Упакована надёжно. Играет)
Достоинства:
Комментарий:
прекрасно все упаковано, пластинка целая, качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
Классная пластинка, звучит хорошо. Были отзывы, что кому то приходит с другими песнями - у меня все хорошо, то что заказывал то и пришло. Упаковано настолько хорошо, что пришлось постараться, ни один уголок не порвался по время доставки. Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный альбом..душевные песни.. качественный товар быстрая доставка доступная цена...спасибо душевное продавцу...рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
спасибо Синявской за такой подарок! просто взрыв эмоций! какой голос! какие эмоции!!!
Достоинства:
Комментарий:
С третьего раза получила то, что нужно! За это минус звезда. Сама пластинка отличная!
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошо и качественно упаковали. винил отличный. в подарок, очень понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка прекрасная, звук, подборка композиций . А оценивать Магомаева бессмысленное занятие.
Достоинства:
Комментарий:
Голос Маговаева бесподобен, а вот к музыкальному редактору претензии. Такое впечатление что при редактировании совсем забыли про оркестр, диапазон зажат, уровень звучания низкий. Только из-за этого пониженный балл.
Достоинства:
Комментарий:
качество супер. для любителей такой музыки отлично
Достоинства:
Комментарий:
Музыка отличная, но... Диск не \"дорезан\" до конца, в связи с этим автостоп не срабатывает и продолжает крутить и щелкать... Электроника б1-01 в совершенстве.
Достоинства:
Комментарий:
Всё понравилось: и доставка вовремя,и упаковано супернадёжно,и сама пластинка-заслушаешься!Огромное спасибо!!!