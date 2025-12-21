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Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка

13 Отзывы
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Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка - фото 1
Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка - фото 2
Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка - фото 3
Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Магомаев Муслим
Альбом (сингл)
Моя Мелодия
Жанр
Ретро
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка - фото 1
  • Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка - фото 2
  • Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка - фото 3
  • Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696163
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Магомаев Муслим
Альбом (сингл)
Моя Мелодия
Жанр
Ретро
Трек-лист
Чертово колесо, Не спеши, Сердце на снегу, Будь со мной, Королева красоты, Солнцем опьяненный, Вдоль по Питерской, Мелодия, Нам не жить друг без друга, Надежда, В нежданный час, Лучший город Земли
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка

Поклонникам таланта маэстро и просто любителям хорошей музыки: впервые Bomba Music выпускает на виниле песни Муслима Магомаева - и это сразу три сборника!



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Все хорошо. Спасибо продавцу. Всем рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2025
Инара С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая пластинка. Брала в подарок. Упакована надёжно. Играет)
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2025
Kosova Yulia

Достоинства:


Комментарий:
прекрасно все упаковано, пластинка целая, качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2025
Вадим З.

Достоинства:


Комментарий:
Классная пластинка, звучит хорошо. Были отзывы, что кому то приходит с другими песнями - у меня все хорошо, то что заказывал то и пришло. Упаковано настолько хорошо, что пришлось постараться, ни один уголок не порвался по время доставки. Я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2025
Роман И.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный альбом..душевные песни.. качественный товар быстрая доставка доступная цена...спасибо душевное продавцу...рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо Синявской за такой подарок! просто взрыв эмоций! какой голос! какие эмоции!!!
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
С третьего раза получила то, что нужно! За это минус звезда. Сама пластинка отличная!
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2025
Руслан П.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошо и качественно упаковали. винил отличный. в подарок, очень понравился.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
АЛЕКСЕЙ Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка прекрасная, звук, подборка композиций . А оценивать Магомаева бессмысленное занятие.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Голос Маговаева бесподобен, а вот к музыкальному редактору претензии. Такое впечатление что при редактировании совсем забыли про оркестр, диапазон зажат, уровень звучания низкий. Только из-за этого пониженный балл.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Женя Барух

Достоинства:


Комментарий:
качество супер. для любителей такой музыки отлично
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Музыка отличная, но... Диск не \"дорезан\" до конца, в связи с этим автостоп не срабатывает и продолжает крутить и щелкать... Электроника б1-01 в совершенстве.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё понравилось: и доставка вовремя,и упаковано супернадёжно,и сама пластинка-заслушаешься!Огромное спасибо!!!



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Магомаев Муслим
Альбом (сингл)
Моя Мелодия
Жанр
Ретро
Трек-лист
Чертово колесо, Не спеши, Сердце на снегу, Будь со мной, Королева красоты, Солнцем опьяненный, Вдоль по Питерской, Мелодия, Нам не жить друг без друга, Надежда, В нежданный час, Лучший город Земли
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Поклонникам таланта маэстро и просто любителям хорошей музыки: впервые Bomba Music выпускает на виниле песни Муслима Магомаева - и это сразу три сборника!


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Все хорошо. Спасибо продавцу. Всем рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2025
Инара С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая пластинка. Брала в подарок. Упакована надёжно. Играет)
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2025
Kosova Yulia

Достоинства:


Комментарий:
прекрасно все упаковано, пластинка целая, качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2025
Вадим З.

Достоинства:


Комментарий:
Классная пластинка, звучит хорошо. Были отзывы, что кому то приходит с другими песнями - у меня все хорошо, то что заказывал то и пришло. Упаковано настолько хорошо, что пришлось постараться, ни один уголок не порвался по время доставки. Я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2025
Роман И.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный альбом..душевные песни.. качественный товар быстрая доставка доступная цена...спасибо душевное продавцу...рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо Синявской за такой подарок! просто взрыв эмоций! какой голос! какие эмоции!!!
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
С третьего раза получила то, что нужно! За это минус звезда. Сама пластинка отличная!
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2025
Руслан П.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошо и качественно упаковали. винил отличный. в подарок, очень понравился.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
АЛЕКСЕЙ Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка прекрасная, звук, подборка композиций . А оценивать Магомаева бессмысленное занятие.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Голос Маговаева бесподобен, а вот к музыкальному редактору претензии. Такое впечатление что при редактировании совсем забыли про оркестр, диапазон зажат, уровень звучания низкий. Только из-за этого пониженный балл.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Женя Барух

Достоинства:


Комментарий:
качество супер. для любителей такой музыки отлично
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Музыка отличная, но... Диск не \"дорезан\" до конца, в связи с этим автостоп не срабатывает и продолжает крутить и щелкать... Электроника б1-01 в совершенстве.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё понравилось: и доставка вовремя,и упаковано супернадёжно,и сама пластинка-заслушаешься!Огромное спасибо!!!


Купить Магомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пластинка - по цене 2570 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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