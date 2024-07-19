Top.Mail.Ru
Supermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Supermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Supermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка - фото 1
Supermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка - фото 2
Supermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка - фото 3
Supermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка - фото 4
Supermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
FLY WITH ME
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Supermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка - фото 1
  • Supermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка - фото 2
  • Supermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка - фото 3
  • Supermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка - фото 4
  • Supermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388188
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Supermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SUPERMAX
filter_none Товар входит в коллекцию SUPERMAX

Коллекция SUPERMAX


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295437138]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
FLY WITH ME
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
African Blood, Fly With Me, It Aint Easy, Aint Gonna Feel, Reggae Fever, Its A Long Way To Reach Heaven
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Supermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка

Track List

A1African Blood8:39
A2Fly With Me4:00
A3It Ain't Easy5:40
B1Ain't Gonna Feel8:38
B2Reggae Fever3:22
B3It's A Long Way To Reach Heaven4:15

Отзывы о товаре Supermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка

19.07.2024
Олег

Достоинства:
Пластинка «Fly with Me» 1979 года выпуска была переиздана в 2019 году на тяжелом виниле . Она ремастирована с высокими характеристиками с первоисточника к 30 - летию . Оформление полностью оригинальное , звук отличный .

Недостатки:
Нет .

Комментарий:
Главным лицом "Supermax" был австриец Курт Хауэнштайн (1949-2011 гг.), занимавший в ней должности продюсера, композитора, лидер-вокалиста, бас-гитариста и клавишника . Supermax почему-то не надоедал никогда !
26.11.2023
Елена

Достоинства:
Альбом "Fly With Me" вышел в 1979 году . Это третий альбом группы Supermax с популярным суперхитом «İt Ain’t Easy». Отличительной чертой группы является смешение стилей диско, рок, фанк, джаз и фьюжн . Издание на тяжелой 180 гр. массе , красивое оформление , звук в порядке .

Недостатки:
Не значительные .

Комментарий:
Курт Хауэнштайн является создателем и вдохновителем проэкта Supermax , где выступил в качестве вокалиста, музыканта, аранжировщика и автора текстов к большинству композиций .
Однозначно рекомендую к преобретению по очень привлекательной цене .



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295437138]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
FLY WITH ME
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
African Blood, Fly With Me, It Aint Easy, Aint Gonna Feel, Reggae Fever, Its A Long Way To Reach Heaven
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1African Blood8:39
A2Fly With Me4:00
A3It Ain't Easy5:40
B1Ain't Gonna Feel8:38
B2Reggae Fever3:22
B3It's A Long Way To Reach Heaven4:15
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.07.2024
Олег

Достоинства:
Пластинка «Fly with Me» 1979 года выпуска была переиздана в 2019 году на тяжелом виниле . Она ремастирована с высокими характеристиками с первоисточника к 30 - летию . Оформление полностью оригинальное , звук отличный .

Недостатки:
Нет .

Комментарий:
Главным лицом "Supermax" был австриец Курт Хауэнштайн (1949-2011 гг.), занимавший в ней должности продюсера, композитора, лидер-вокалиста, бас-гитариста и клавишника . Supermax почему-то не надоедал никогда !
26.11.2023
Елена

Достоинства:
Альбом "Fly With Me" вышел в 1979 году . Это третий альбом группы Supermax с популярным суперхитом «İt Ain’t Easy». Отличительной чертой группы является смешение стилей диско, рок, фанк, джаз и фьюжн . Издание на тяжелой 180 гр. массе , красивое оформление , звук в порядке .

Недостатки:
Не значительные .

Комментарий:
Курт Хауэнштайн является создателем и вдохновителем проэкта Supermax , где выступил в качестве вокалиста, музыканта, аранжировщика и автора текстов к большинству композиций .
Однозначно рекомендую к преобретению по очень привлекательной цене .


Supermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...